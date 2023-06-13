陳綺貞女神人設崩壞？　遭舊愛爆過河拆橋︰在外是個和善的公主

台灣文青女神陳綺貞，於2019年於男友兼添翼音樂老闆鍾成虎相戀16年分手後，驚爆與已婚男街頭激吻49秒。雖然陳綺貞表示不清楚對方的家庭狀況，傻傻做「小三」感到很錯愕，但形象已經直插谷低。今日（12日）鍾成虎竟在Facebook批評旗下女歌手在外是個和善的公主，更斥對方過河拆橋，而添翼音樂旗下女歌手就只有陳綺貞，事件引起網迷你熱烈討論。

陳綺貞（資料圖片）

陳綺貞與鍾成虎拍拖16年，於今2019年五月發表聯合分手聲明。（Instagram：@cheer___chen ）

鍾成虎在Facebook透露，自陳綺貞爆出做「小三」後這三年一直選擇包容跟沉默，但現在他必須打破沉默，說出他這些年真實的感受與煎熬。他先表示身為陳綺貞的老闆，公私領域都極力保護她：「該事件造成公司的業務損失，我們默默吞下。對於這個事件的瞭解，後來更顛覆我的認知。疫情期間，大家也知道這個行業經營不易，不知為何，她反而在這個時候出爾反爾，要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理。把對週刊事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受。我們每個可愛的員工都是活生生的人，日復一日兢兢業業地照顧她，真的不該受到那樣的對待。」

鍾成虎在Facebook大爆陳綺貞在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是員工及自己在承受。（鍾成虎Facebook）

其後更指三年疫情，公司努力維持經營，並修復陳綺貞的形象，她卻在外恣意中傷這個任她與取予求的公司，並在違約的狀況下私接活動。這段時間鍾成虎一直保持沈默，對外從不口出惡言，但這些行為只要是人都會覺得很困惑，也讓自己心寒且飽受精神折磨。

鍾成虎直接跟陳綺貞對話，並指兩人已經分手，希望女方不能像以前那樣，要求鍾稱呼只呵護她。（鍾成虎Facebook）

其後鍾成虎在較早前再出Post直接跟陳綺貞對話，並寫道：「綺貞好，要這樣隔空對話很尷尬，但總比過去幾個多月都無法對話來的好。」更表示大家都不年輕了，而陳綺貞有一定的社會知名度，犯不著欺負任何公司的同事，沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌：「我們都不年輕了，而且綺貞，我們已經分手了，你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧。因為人年紀越來越大，社會責任越重，所以我必須選擇保護我同事免於被霸凌，這個事情沒有辦法再站在你這裡。」

鍾成虎是世界上最了解陳綺貞的人，認為她不應該被世俗眼光所限制，創作才是她的使命。（資料圖片）