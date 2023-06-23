杜自持與張學友合作無間　讚歌神每次錄音3 Take完成仲唔需要後製

資深音樂人杜自持（Andrew），日前接受港台《香江暖流—Music Five》主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」鄺星宇（Alex）及鄧添樂（Lok）訪問，分享音樂背後的另一面，以及對兒子的期昐和現今樂壇的看法。

資深音樂人杜自持（Andrew），日前接受港台《香江暖流_Music Five》主持鄭瑞芬（Fanny）、「新時代奮鬥者」Alex Lok。

Andrew在節目中透露自己是煮家男人。他透露因為疫情，在家中研究不同國家食譜，廚藝精進不少。煮咖喱和煎牛扒是他的拿手菜，他更在節目教大家煮牛扒秘訣，由解凍，到落鹽和黑胡椒調味，至下橄欖油煎煮，都描述得非常仔細，可見功架十足。連杜麗莎、Uncle Ray等人都曾是他的席上客，品嚐過他的廚藝，當中曾為王傑煮的雲吞麵，大家都讚不絕口。

Andrew說煮咖喱和煎牛扒是他的拿手菜。

提到Andrew負責編曲的《小玩意》，Andrew指創作初期便決定加入特別樂器，於是揀選了手風琴。原來Andrew爸爸是香港頂級手風琴樂手，故至今每次聽到這首歌的手風琴部份，都會憶起父親。

Andrew和兒子Brian合奏，請來和音歌手Vicky演唱Andrew編曲、彭羚主唱的《小玩意》。

Andrew自小在爸爸的音樂薰陶下成長，如今兒子Brian杜俊科同樣投身音樂界。他坦誠對Brian相當嚴厲，希望對方從壓力中成長，變得堅壯。近年他帶兒子參與大大小小演出，為他累積經驗，用心良苦！在節目中，Andrew和兒子Brian合奏，請來和音歌手Vicky演唱彭羚《小玩意》。

Andrew大讚張學友專業！

Andrew曾和很多巨星合作，他說和歌神張學友合作無間，對方錄音第一Take基本上已經有70分以上，最多3 Take便完成，盼大家如學友一樣專注演唱，不需要依靠後期製作。