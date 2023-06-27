姜濤演唱會2023｜無懼腳傷加開8月2日MIRO場　詳情留意Fan Club

姜濤即將於8月3至5日，舉行個人演唱會《KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。MIRO場（8月3日）門票早前開賣，一小時即告售罄。而8月4、5日的公眾場門票，於昨日（26日）秒速售罄。今日（27日）再於MIRROR官方Instagram宣布加開一場MIRO場！



唔少姜糖都希望可以採用「實名制」買姜濤演唱會。(ig圖片）

MIRROR官方IG表示：「浪濤中無人能攔截渴望，現加開一場MIRO場，與姜濤一起緊握初衷、自訂存在意義！🌊」而訂票詳情請就要留意MIRROR Official Fan Club公布。

【加開一場MIRO場】2023年8月2日

時間: 8:15pm

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: $1,080 / $880 / $580

加場訂票: MIRROR Official Fan Club

訂票詳情請留意 @miro.weallare

網址: www.mirrorweare.com

公開發售: HKTicketing快達票

姜濤並未詳細交代傷勢，但他要用拐杖攙扶着，想必傷得頗嚴重。(姜濤ig)

另外，早前姜濤在商台籃球賽中傷及膝蓋，被逼中斷所有工作，休息一後時間。其實密集式的工作行程，姜濤身體明顯吃不消，不時傳出他身體欠佳的消息。昨日（26日）姜濤又不慎弄傷腳，他指：「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」姜濤並未詳細交代傷勢，但他要用拐杖攙扶着。