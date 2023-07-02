電音介紹｜專訪S2O亞洲潑水音樂節泰國創辦人Pulin Milintachinda

源自泰國的S2O亞洲潑水音樂節（下稱S2O）將於8月首度來港，一連兩天於中環海濱活動空間舉行。S2O全名是S2O Songkran Music Festival，當中的「S」是Songkran亦即潑水節的意思，而「2O」是來自水的化學式H2O。2015年S2O首次在泰國曼谷舉行，為期4天，其後變成每年4月於泰國舉行的3天音樂節，現在已擴展至亞洲其他地區包括日本、韓國、台灣以及最新一站的香港。這次有幸與S2O的泰國創辦人Pulin Milintachinda進行訪談，跟大家分享S2O背後的故事。

S2O泰國創辦人Pulin Milintachinda。2015年開始將潑水節融合音樂令第一屆S2O誕生。

傳統節日遇上音樂節

在現今音樂節林立的年代，單單是電子音樂節已有不少國際品牌例如Ultra、Creamfields和EDC等等遍佈全球，創立一個全新的音樂節時，要如何脫穎而出是我腦海中第一個疑問。Pulin表示：「我相信S2O同其他電子音樂節最大嘅分別，唔係台上嘅表演嘉賓，而係我對於S2O嘅宗旨，創造體驗。觀眾參加S2O，感受嘅會係整個音樂節過程嘅體驗，因為S2O係第一個將水嘅效果同現場表演音樂合二為一嘅音樂節。可能大家認識好多唔同音樂節，都係以藝人或者表演單位作為活動嘅亮點，但S2O就會比較著重觀眾喺整個體驗嘅過程。你唔需要係一個EDM粉絲，你唔需要知道所有DJ嘅名，但你依然能夠好好咁享受一個大型派對。」

S2O一直主打巨型水塔舞台設計和360度強勁噴水體驗，讓音樂節的觀眾除了視覺和聽覺上的體驗，還可以感受泰國傳統節日潑水節的習俗。「傳統習俗會用潑水代表快樂、祈福，係我哋迎接新年嘅方式。我同我哥哥就忽發奇想，點解唔可以喺依個節日意義嘅基礎上，去搞一個音樂節呢？等啲人除咗享受潑水之外，同時可以享受音樂。我覺得依個音樂節同水有極大關係，S2O代表嘅唔止係水，而係嚟自潑水節嘅水，帶有祈福嘅意思。」

S2O的主角除了音樂便是水。S2O 擁有巨型水塔舞台設計與「360度獨家強勁噴水」的體驗，噴水的方式會因為表演者的音樂、氣氛而作即時改變。

從外交官變成音樂節創辦人

Pulin曾在政府部門工作，是一名外交官，過往經驗讓他較易知道如何與不同部門溝通，了解舉辦大型活動的牌照程序和需要。他現在則和身為脫口秀主持人的哥哥Woody Milintachinda合作擁有自己的媒體公司。亦因為工作的關係，較易知道大眾的興趣和音樂喜好。

談到音樂喜好，Pulin表示自己的音樂喜好比較廣：「我喜歡Pop、Rock和EDM等。平時自己都會喺屋企彈結他，亦會去好多音樂節。除咗S2O，仲鍾意去Coachella。而今年嘅Coachella最難忘係第一次可以搭直升機去現場，唔駛塞車！」除了喜歡欣賞不同類型的音樂節，媒體公司的工作亦令Pulin和哥哥擁有人脈關係上的優勢，便萌生創立屬於自己的音樂節的念頭。

「相信大家如果喺4月份嚟泰國，會見到我哋為節日而瘋狂慶祝，成個星期嘅假期都係派對。但喺S2O創立之前，我哋無一個主題慶祝嘅派對，都係喺街度發生。所以當時S2O對泰國嚟講係一個創新嘅概念。」而Pulin喜歡的音樂類型彷彿定調了S2O的音樂類型。

S2O將潑水節的派對從街頭帶到音樂節中。

不限於EDM的S2O

現在S2O已發展成亞洲首屈一指的電子音樂節，但Pulin憶述起初成立時它並不是一個專門EDM的音樂節：「當時諗只要大家能夠跟住音樂跳舞狂歡，任何類型嘅音樂都可以。所以S2O初期除咗EDM DJ，都試過請Band Sound、Pop Music同Hip Hop嘅表演單位。但搞咗幾屆之後，發現唔係音樂同水唔夾，而係觀眾嘅反應有高低差別，所以最後我哋覺得泰國都係啱全EDM，因為大家唔駛去了解語言，跟住音樂嘅節奏就可以跳舞。」

但隨著S2O發展到亞洲地區，Pulin亦發現各地的音樂喜好會有差異，例如日本就較為喜歡樂隊音樂，韓國偏向Pop音樂，而台灣就所有風格都會接觸。所以各地的表演單位都會根據當地的音樂文化而有所調節，將這些偏好加入舞台風格。所以8月香港站將設兩個舞台，S2O主舞台會秉承傳統，有國際級DJ坐陣，並設有強勁的濕身效果，而副舞台「Summer Beats Stage」是非噴水區舞台，邀請了其他音樂風格的表演單位，包括本地的per se、The Hertz和JB等。

S2O會按照舉辦地區的音樂文化，而調整表演單位的陣容。2022年的S2O台北站就設有多個舞台涵蓋不同音樂類型。

S2O香港站的優勢和挑戰

香港經歷了長時間的疫情，大型活動相繼取消，香港S2O策展方認為2023年是一個很好的時間點，將S2O這件開心的盛大節日派對引入香港，希望將潑水節的祝福含意帶給這個城市。談到香港，Pulin表示對這裏並不陌生：「以前我經常嚟香港，因為工作都同旅遊有少少關係，所以都好了解依個城市。依度棸集咗唔同文化嘅人，對音樂嘅接受程度都好高，音樂風格多元化，無論中西日韓同廣東歌都好普及，所以好啱喺度搞音樂節。」

Pulin認為選址中環海濱活動空間擁有地理位置的優勢，地點方便外亦擁有香港具代表性的維港兩岸景致，所以疫情前已認為香港是應該要舉辦S2O的城市。不過在香港舉辦音樂節也有相對應的挑戰，首先就是成本屬於歷來舉辦過的城市中最高的；其二便是S2O主角「水」的問題，因為場地並無自來水的供應，所以需要大量水車和存放水的地方。幸好香港的方便程度足以襧補這項缺點，因此 Pulin認為香港站的硬件配置基本上能百分之百還原泰國S2O的舞台和體驗，將S2O原汁原味在中環重現。

S2O香港站的預想圖。將設有強勁噴水裝置的S2O主舞台，和非噴水區的副舞台「Summer Beats Stage」。主舞台集中為本地、亞洲以至國際的DJ演出，而副舞台則有不同本地和亞洲的非EDM表演單位。

最後問到Pulin有什麼話想跟從未體驗過泰國潑水節的觀眾說，他回應道：「我希望你哋只需要帶你嘅身體嚟參加，完全唔需要咩心理準備或者裝備，只需要去享受一個你從未體驗過嘅濕身。」

S2O香港站DJ陣容焦點

縱使S2O香港站設有副舞台提供本地音樂單位的演出，畢竟S2O的「電子音樂節」形象已經深入民心，觀眾自然對DJ陣容十分關注。主打DJ首先有瑞典著名EDM音樂人Alesso，他原定在8月會於希臘演出，最終在香港團隊的努力下成功邀請他來到香港，成為眾多本地EDM樂迷最期待的單位。除此以外，還有在主流EDM活躍超過10年的百大DJ Nicky Romero、擅長融合不同音樂類型在DJ Set中的姐妹電子音樂組合Krewella，還有將Psytrance帶到主流EDM的重要人物之一、來自以色列的Psytrance二人組合Vini Vici。

本地DJ陣容則有夜店Boomerang的駐場DJ Karlie以及iLTik和Yaat的B2B演出，同時亦有日泰混血兒DJ兼製作人YUKIO和泰德混血兒DJ兼製作人Gail Werner等亞洲代表來港，相信能夠會S2O帶來多元文的電子音樂。而一如傳統，我將重點介紹幾位我私心期待的DJ。

私心期待DJ #1 – Adventure Club

加拿大二人電子組合Adventure Club，音樂以Melodic Dubstep為主。

來自加拿大的二人電子組合Adventure Club由Christian Sriglet和Leighton James組成，高中時二人從pop-punk樂隊開始，後來轉投電子音樂世界製作Dubstep。其中一項商業成功便是他們為《Undercover》製作的Remix，該歌曲獲提名格林美獎最佳重新混音歌曲大獎。他們曾製作House的曲風，不過時至今天以Melodic Dubstep為主。而他們的DJ Set卻不局限於抒情的Melodic Dubstep，憑著他們的選曲和混音技術讓演出充滿不同能量，因此十分期待在現場感受他們在單曲以外的一面。

私心期待DJ #2 – NGHTMRE

美國DJ兼製作人NGHTMRE，音樂風格涵蓋各類Bass Music。

美國Bass音樂DJ兼製作人NGHTMRE從製作Trap和House的Remix開始，直2014年遇上人生的轉捩點，Skrillex在Ultra的主舞台上播放了一首無人知曉的歌曲，那正是NGHTMRE尚未推出的原創歌曲《Street》。後來這首歌在Diplo的Mad Decent發行，亦把NGHTMRE帶上2015年的EDC Las Vegas舞台。2016年與好朋友SLANDER合作的單曲《GUD VIBRATIONS》不但成為他們共同創立的音樂廠牌的名稱，更是NGHTMRE至今演出中的重要歌曲之一。

私心期待DJ #3 – Liu

巴西DJ兼製作人Liu，音樂以各類House例如Future House、Deep House為主。

生於巴西的華裔電子音樂人Liu在大學時期推出了《Don’t Look Back》，在Beatport和SoundCloud等平台獲得成功後繼而有機會在2015年的Tomorrowland演出。那時Liu更把載滿原創音樂的USB送給巴西知名電子音樂人Alok，得到Alok的賞識後二人自此成為亦師亦友的關係，共同推出過多首單曲。我第一次認識Liu是在社交平台聽到他運用電話聆聲製作的《Ringtone Drop》，當時覺得這位DJ「很會玩」，且看他在S2O香港站的主舞台又會玩一個怎樣的DJ Set。

波盛激情推介：S2O Hong Kong表演單位的歌曲

Adventure Club, Codeko ft. Sarah de Warren – Never Surrender

Alesso – Without you

Krewella – In The Water

Liu – Ringtone Drop

NGHTMRE, Marlhy, Virtual Riot – Teardrop