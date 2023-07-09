李玟去世｜《中國好聲音》兩月3人驟逝　呢位添丁不足1年患癌離世

樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲，噩耗令各界震驚又不捨。李玟生前參與過不少內地綜藝及選秀節目，有網民發現她曾擔任《中國好聲音》導師，參加過該節目的歌手中，有三人近期驟逝，當中包括李玟，令人不勝唏噓。

樂壇天后李玟（CoCo）在7月5日離世，終年48歲，噩耗令各界震驚又不捨。（IG圖片）

古家齊

參加過《中國好聲音4》台灣海選的男歌手古家齊於今年5月，因車禍離世，終年31歲。根據傳媒報道，當時古家齊駕駛車輛時，因天雨路滑導致後方車輛閃避不及當場撞上，與女友一度被困在車內，救援人員將兩人救出後送院，最後兩人傷重不治。其家屬在訃聞寫下：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了。」

男歌手古家齊參加過《中國好聲音4》台灣海選。（Faceook圖片）

張恒遠

而在2013年參加過《中國好聲音2》兼獲得亞軍的男歌手張恒遠，於今年6月驚傳因患上黑色素瘤不幸過世，終年36歲。他生前認識了同為汪峰戰隊的女歌手畢夏，兩人相識相愛9年，於去年步入教堂，同年8月太太誕下兒子，可惜結婚1年就天人永隔。

張恒遠與畢夏結婚1年後，患癌離世。（VCG）

張恒遠在《中國好聲音2》中透露自己為追求音樂夢而獨自前往深圳，為了謀生曾在酒吧打工，亦在琴行賣樂器及教結他。獲得亞軍後，張恒遠獲得第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎，發行了個人首支單曲《卑微的榮耀》，其後亦推出過EP及專輯。

張恒遠參加過《中國好聲音2》兼獲得亞軍。（片段畫面）

李玟

李玟於去年成為《2022中國好聲音》的導師，期間曾為爭取學員權益而與製作單位工作人員起衝突。發現有較高分的選手沒有給予第二次機會後，氣得當場質疑工作人員、要求透明的制度，當時掀起網民熱議。

李玟於去年成為《2022中國好聲音》的導師。（IG圖片）