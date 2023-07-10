陳奕迅與歌迷提早慶生　8月登三藩市Chase Center創華語樂壇歷史

陳奕迅（Eason）昨日（9日）於香港跟數百歌迷聚會，讓香港歌迷率先提早為他慶祝生日，下星期Eason將前往台北小巨蛋開七場演唱會，八月底則會到北美巡迴六站，更成為首位在三藩市Chase Center舞台上獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。

陳奕迅與數百歌迷提早慶祝49歲生日。

據知，是次Eason到北美巡唱，將帶著140人大隊，於8月底以一個月時間，在紐約、洛杉磯、三藩市、芝加哥、溫哥華以及多倫多這六大城市不同的萬人體育館舉行演唱會，並把最大的Video Wall 飄洋過海帶到美加，希望可以為美加觀眾帶來跟香港一樣原汁原味之演出體驗 。

Eason直言是次美加演唱會的場地，有一些大場館是第一次到訪，所以心情既緊張又之興奮，「其實世界各地要容納到Fear and Dreams嘅舞台，係一啲都唔簡單，好幸運今次北美站我可以去到唔同嘅大體育館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，務求帶俾各站觀眾原汁原味嘅Fear and Dreams。真係要大大聲同北美講，各位觀眾今次一定同以前有唔同新體驗 ，到時見！」據知美加演唱會，內部認購反應熱烈，6站巡演將在北美時間7月14日，於6個城市同步開票，票務信息將在主辦官方平台公布。

能與數百歌迷慶生，Eason非常開心。

昨日歌迷聚會上，不少歌迷向Eason表示會飛台北觀看他的演出，令Eason十分驚訝，歌迷詢問Eason美加之外，是否還有其他站？Eason笑言，「有傳聞係話囉，傳聞由佢傳下先啦，總有『近近哋』地方，個度實會做，點會唔做？不過大家唔好信傳聞消息，等留意官方公告，唔好亂信非官方單位代購門票，否則容易受騙。」

Eason昨午已經提早砌四個蛋糕。

仲即食燒鵝脾！

雖然7月27日才是Eason的正日生日，但Eason昨午已經提早砌四個蛋糕，兩款是他最喜愛的味道，另外一個是他最喜愛的網球「扑扑蛋糕」，另一個是由各種他喜愛的燒味砌成的中式叉燒油雞燒鵝脾蔥油飯蛋糕，創意十足，開心得Eason自己也拿出電話不停同蛋糕拍照，吹蠟燭許願後，他更第一時間食燒鵝脾。至於生日願望，他笑謂：「講出來就唔靈啦，但其實人愈大他自認追求愈少，最希望都是身體健康，同之後巡迴演出順順利利，如果可以再貪心，老土啲就希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

歌迷送了不少禮物給Eason。

歌迷昨日也送了不少禮物給他，例如有為他於加拿大的加拿大艾伯塔省（Alberta）種49棵樹，慶祝他49歲生日。又有來自世界各地歌迷拍影片祝福，祝願他每日可以開開心心做自己喜歡的事，吩咐他不用擔心太多，歌迷永遠支持做他的後盾。每位入場歌迷也各自寫了一封信給他，大家把信件通通放進大形「係咁咦」利是封之中送給Eason，Eason現場整個人捐山窿般，捐進大利是封裡面抽出歌迷信來讀出，場面非常搞笑有趣。歌迷會進行了近四小時，Eason不單與歌迷玩遊戲，又吹水又合照，令歌迷滿載而歸。

臨走時，他跟歌迷表示，「大家比我嘅信，我會返去慢慢睇。今日真係非常開心，我會開心好耐，因為好耐好耐冇咁近矩離見大家，好耐冇同咁多人吹水，我會將呢個開心帶去台北，今日攞晒你地啲力量，到時你地發覺陳奕迅係台北唱得幾好喎，你地就知道，係你有份比力量我！本來就去台北，心情都好緊張，依家冇咁緊張啦....多謝大家。」

昨日好友葛文輝也有前來參與Eason的生日會。

更即場為香港歌迷做自己幫忙設計的Fear and Dreams 演唱會重量級紀念特集BOX SET。

此外，昨日好友葛文輝也有前來參與Eason的生日會，並且現場為香港歌迷做開箱，第一次展示由他幫忙設計的Fear and Dreams 演唱會重量級紀念特集BOX SET，葛文輝表示，這BOX SET 將作限量出售，重約7kg，每個BOX SET都帶有NFC功能玻璃證書，絕不能翻版，而除了書中二百多頁Fear and Dreams演唱會的台前幕後花絮照片外，還可以用手機放上盒上，直接連線再觀看其餘數百張未印製出來的照片，極具紀念價值。BOX SET 亦附有一對手套，讓擁有者打開時，先行戴上，手套是用特別質料打造，猶如開箱珠寶一樣，讓大家以一個極具儀式感進行觀看這些珍貴照片，以示對這些精美藝術印刷的一種尊敬及保護。