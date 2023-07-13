Gareth.T力數廣東歌行得慢4個原因　網民猜測為女友反擊MC助手

MC張天賦助手兼歌迷會管理員Yee Yee不時在網上發表惹火言論，日前在MC後援會嘅TG群組「發功」，除了前輩Do姐外，更指同屬華納的女歌手Moon Tang（鄧凱文）咬字不清晰。而Moon的男友Gareth.T日前則在社交媒體出Post提及「廣東歌行得慢4個原因」，隨即引起網民討論並猜測究竟Gareth是否為女友出頭。

Gareth.T日前則在社交媒體出Post提及「廣東歌行得慢4個原因」。（IG圖片）

網民猜測為女友Moon反擊MC助手。（IG圖片）

Gareth.T在Threads發文，提及4個令廣東歌行得慢的原因，包括咬字太重要、歌手唔夠cool、聽眾需要教育及聽眾根本唔需要行得前嘅音樂/不同類型嘅音樂，更留言著網民可以留言講述其他原因。

Gareth.T在Threads力數廣東歌行得慢4個原因。（Threads圖片）

有不少網民都認為沒有真正權威的頒獎禮，令歌手對獎項沒有概念是其中一個原因，亦有人覺得廣東歌作品唔好聽、曲風變化少，大多數歌曲都是千篇一律。另外，有網民指出經典難以超越，所謂的頂流實力不夠。不過另一邊廂，有網民就持平表示現時歌手不著重咬字，而且太cool令唱歌變其次，加上歌手與聽眾變成對立，雙方都覺得對方需要教育。至於聽眾是想要好聽的歌，但歌手只想超前，最後可以留低的就只係會被潮流淘汰的「新」。

Gareth與女友相愛多年。（IG圖片）

Gareth出Post惹來網民熱烈討論，有網民在討論區留言指不認同「廣東歌行得慢」，更有人狠批Gareth.T唱歌咬字有問題不檢討之餘，更反指是聽眾問題。另外，今次Gareth公開談及咬字問題，令人想起日前MC助手Yee Yee在Telegram群組批評其女友Moon Tang咬字「好難頂」，有網民猜測今次Gareth出Post其實是想為女友反擊。

MC張天賦助手Yee Yee繼續周圍焫 話同Do姐合作係「討好前輩」