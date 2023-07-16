輕談淺唱不夜天｜尋找「鍾說」 Looking For Her Hidden Tracks

當年歌壇上誰不是戴思聰的弟子？今時今日杜麗莎、陳潔靈和曾路得，她們旗下的明星學生亦有如恆河沙數。廣播道上出了多少個本身是廣播人，今時今日卻去填詞、作曲，甚至擁有一首大街小巷都琅琅上口的作品？千禧年代，網民群眾愈見快來快去、走馬觀燈，金魚般的記憶與熱度，是否潮漲潮退、冷酷無情？

在網絡上直接搜尋「填詞人」三個字， 彈出來的第三個欄目，大題是「香港新生代填詞人周耀輝老師填詞班的學生」，已找到「鍾說」的名字，但在千禧年代的今天，這些幌子已用不着。一個星期一「開咪」的凌晨晚上，看到一個歌名叫《殺死我的經理人》，我當晚便用了四小時的節目時間，一邊做節目，一邊手游着「鐘說」的名字……

鍾說永遠擁有着整裝待發的氣場。

無可無不可地繼續填着詞

「鍾說」是我第一位不靠人脈，直接在Instagram聯絡訪問的音樂人。誰說音樂只有歌手，她一路走來是播音人，也是填詞人。一次不耐煩地轉着台的時候，突然被一張沒有表情，比我更不耐煩的「厭世臉」吸引到，穿着校服的她似是在演繹着一場喜劇，任何表情都帶點神經質，氣質有點詭異。從《媽媽的神奇小子》、《殺出個黃昏》到《正義迴廊》等電影，我就這樣開始追尋着「鍾雪瑩」，直到一個「開咪」的凌晨，我遇上了《殺死我的經理人》，第二天就馬上在網絡上向她揮手，她爽快磊落地答應了，就這樣我們便開始了。

鍾說在《殺出個黃昏》的演出。

鍾說在現實生活喜歡隱藏在人群中觀察世界。

她細述着早在電台、演戲前的大學時期，她與文字創作的偶遇。鍾說清晰地説道：「我在大學時期參加了周耀輝老師的歌詞班，從音樂之中找到了屬於自己的故事節奏。從那時開始發現自己所喜歡的全離不開『故事』，我就這樣開始寫下去。在叱咤903工作時着實令我獲得不少創作機會，於是在2019年，我便開始正式入伍填詞行列。」

鍾說在電影世界工作時是小心翼翼的。

鍾說為了一個MV角色剃成「癩痢頭」。

從ERROR的歌名《殺死我的經理人》、陳凱詠的《收聲多謝》、WHIZZ的《二話都說》、COLLAR的《Never-never Land》、Kiri T的《歧義種子》，到胡鴻鈞的《整親》和《我們在結束時開始》、麗英的《惡作劇完成》和《全死角美少女戰士》……只看歌名，絕對是用「你估我唔到」噱頭吸睛的箇中高手。陳凱詠的《I Wish》中的一句「全人類太難頂，喜歡分兩邊怪或型最難頂！」絕對是真人實錄，鍾說笑着說：「一整天口裡掛着自己很怪的人才是最煩、最普通，真正怪的人才不會覺得自己怪，你說他怪？你才是最奇怪！」我絕對認同這種「特別人」的自卑確實擾人！

鍾說從音樂中找到了屬於自己的故事節奏。

她突然又收起笑容認真地說：「雖然我有很多填詞作品，但我最喜歡是電影世界的氣氛，那戲裡戲外的空間，眾志成城的氣氛。我的第一志願還是在電影戲棚工作，無論哪個崗位都可以。我並不如大家想像的喜歡文字，我只是喜歡故事，是周耀輝老師令我覺得可以，我才會去填詞的。有很多人誤會我是一個大癲大肺的人，曾經有位工作人員問我，為什麼我不像訪問時的『癲喪』？真是令我失笑。我在電影世界工作時是小心翼翼的，但其實我從小就是一個循規蹈矩，算是很膽小、很被動的人，在現實生活喜歡隱藏在人群中觀察，特別是有喜歡表達的人出現。我選擇的生活方式是簡單的『撇除法』，當沒有遇上喜歡的，或者有想不通的樽頸位和迷惘，我便會馬上選擇逃離現場，每一站的離開也沒有太大的留戀。電影演戲還是帶給我很多新鮮感，這也是其中一個的創作靈感源泉。我喜歡隱形地細細觀察着世界，也可能是這種原因讓我繼續填着詞，有機會便繼續做，無可無不可。」

鍾說對每一站的離開也沒有太大的留戀。

滿臉沉靜的爆裂

如果說填詞是抒發心聲的工具，鍾說絕對發揮得淋漓盡致。整個訪問鍾說的表現是有禮、小心和沉實的。但我回家聽着整個錄音訪問，再細閱她演的戲或是填詞作品時，看着她為了一個MV角色剃成「癩痢頭」，歌詞用字的直白鏗鏘，準繩度未至於例無虛發，但也不遠矣。滿臉的沉靜，還是感受到整裝待發的氣場，繼續隱隱透着那爆裂的神經氣質，此姝讓我想起一首英文歌——Tears For Fears的《Shout》，密切期待着她的出人意表！

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。