陳奕迅入行28周年台北唱當年奪獎歌：演出中度過係好開心

1995年7月16日，陳奕迅憑藉張學友的《望月》獲得新秀比賽冠軍出道。2023年7月16日，世界巡迴演唱會台北站正好是入行28周年紀念日，Eason安歌時，再度突然升台說：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！還有另外一個日子，1995年7月16 號是香港無線電視台，主辦第14 屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，一號楊千嬅拿不了冠軍，六號陳奕迅！」



陳奕迅第2場台灣演唱會，正好是入行28周年紀念日。

歌迷貼心舉著大字報，寫著: 「三屆金曲歌王」，「今晚唱到天亮」「明天好好休息」、「鹽水雞等你」，還有一堆點歌歌名，Eason笑道: 「你們對我的愛，我感受到了，真的非常謝謝，鹽水雞，哈哈哈。你知道嗎，我後台有印有我頭像的鹹水雞， 其他台灣artist 應該沒有吧，哈哈，鹹水雞贊助！ 化妝品不需要了，因為我五分鐘溶掉了，汽車，什麼什麼不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈。 下一次是豬血糕 ！」語畢台下大笑大叫，「給你送過去！」Eason大笑，「其實我不喜歡吃豬血糕，真的千萬千萬不用買給我， 有鹹水雞就可以了 ，要多菜，現在年紀大消化不很好，吃兩口雞夠了，吃多些菜。」

歌迷貼心舉著大字報，寫著: 「三屆金曲歌王」，「今晚唱到天亮」「明天好好休息」、「鹽水雞等你」，還有一堆點歌歌名陳奕迅感激台灣歌迷愛戴。

昨晚Eason一共安歌三首歌，他先唱出第三、四張國語專輯歌曲 : 《婚禮的祝福》和《不如這樣》，然後在觀眾安歌聲中，又再升台：「1999年6月15號，我第一次可以在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來，唱：狼在叫.....我被我的偶像嚇到了！沒想到他會出現在我的演唱會中，我記得我當時是大叫：「Welcome to facebook！」張學友應該身在遙遠的地方，剛完成了他的新加坡演唱會，今天我希望跟大家回憶一下.....在舞台上唱一次這首參賽歌曲： 《望月》希望你們喜歡。台下掌聲雷動歡呼不停。

昨晚Eason一共安歌三首歌。

演出過後，離開小巨蛋前，所有工作人員、Dancer、樂隊等等紛紛躲起來，等他一踏出房門，全部衝出來向他大爆紙炮，並送上28兩個大字的輕氣球給他，賀他入行28週年，Eason開心嚇一跳，跟大家一一high five 擁抱及影大合照留念。他說，「覺得好神奇，好開心，可以係演出中度過係好開心，咁就28年，希望大家可以身體健康，多謝所有所有一直幫緊我，支持我嘅朋友，多謝大家欣賞我，好多謝。我會繼續做好我嘅每一次演出。」

所有工作人員、Dancer、樂隊等等紛紛躲起來，等陳奕迅一踏出房門，全部衝出來向他大爆紙炮，並送上28兩個大字的輕氣球給他，賀他入行28週年。