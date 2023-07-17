方皓玟Charmaine 倫敦開演唱會共聚一夜　7月20日公開發售

由華通娛樂及光尚娛樂主辦、CU Lifestyle Club 協辦、Strawberry Fields製作，出走幾千公里，來到倫敦與你重聚相擁問好，只此一場的方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》將於10月30日於英國倫敦展開。

方皓玟小明這幾年，眼見身邊移民英國的香港人愈來愈多，對大家充滿掛念，一直很想飛到英國與大家見面。經過各方努力，小明亦終於可大聲宣布，今年10月30日將於倫敦舉行演唱會。親身飛到當地，以歌聲好好逐一問候大家：「你好嗎？」

在異地重新開始、重新適應一點都不容易，特別是面對世界已不再似如期，所以小明很想為身在異地的香港人好好打氣，說：「大家撐過低潮，前路係可能還有風雨，但只要有夢、只要堅持，一樣會可以再造傳奇。」

今次一夜限定的方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》演唱會，除了帶給樂迷將全新主題和編曲表演之外，當然亦少不了一連串耳熟能詳的歌單，小明說：「今次來到倫敦，共聚一夜，問大家一句大家你好嗎，就讓我們交錯擦亮花火，繼續行，繼續行，一起 Be Strong！約定倫敦見！」

方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》詳情如下：

日期：2023年10月30日（星期一）

地點：OVO Arena Wembley *

票價：£138 | £98 | £68 **

時間：6:30 pm* 開始進場｜8:00 pm* 演出開始

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