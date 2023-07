美國資深男歌手Tony Bennett今日(21日)在紐約逝世,享年96歲。Tony Bennett的發言人Sylvia Weiner向美媒證實噩耗,但未透露死因。Tony Bennett於2016年確診認知障礙症,但直到2021年初才公開患病消息,並暫別樂壇。

資深歌手Tony Bennett離世,享年96歲。(Getty Images)

Tony Bennett縱橫樂壇超過70年,推出超過70張專輯及贏得20個格林美音樂獎項,名曲包括《I Left My Heart in San Francisco》、《Because Of You》等,更得到法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra)、Diana Krall等殿堂級歌手欣賞,近年Tony Bennett亦多次與Lady Gaga合作。