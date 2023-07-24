陳奕迅完成台灣七場演唱會 過萬歌迷齊唱生日歌賀Eason生日

Eason陳奕迅睽違7年後，再度站上小巨蛋，「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」限定7場昨晚圓滿成功！Eason也成為在台北小巨蛋演唱最多場次的香港歌手！適逢Eason 7月27日49歲生日，台北的歌迷昨晚又再全場砌「happy birthday」大字，包圍整個小巨蛋，並全場逾萬人一同為他唱生日歌，令Eason感動得不停大叫:「OMG!!!!」

昨日中午，台北神經研究所(Eason fans club )的歌迷，已經拉隊近四百多人，先行於小巨蛋靜侯Eason到來綵排，待他一上台已經給他驚喜，送上生日歌及蛋糕，為他慶生，不知所措的Eason被驚喜連連，再看到台下歌迷拉起多張橫額 ，寫上 :「我們什麼都沒有」「只有愛你的心」「我的心與你常在」「相信你的人都在這裏」「我人一直都在」等等，Eason看著看著，忍不住被感動得眼濕濕，繼而拉起衫角抹淚，「謝謝你們.....」然後用笑住唱了兩句「我ok 冇事，放鬆𢯎肚臍... 把千斤重化做薄過紙.....」搞怪讓自己心情平伏。他又說，「不用拍下來了，我本來想用手機拍下來，但(指一指自己腦袋)都已經記下來，最私密的記憶，最私人的珍藏，當我遇上很多困難的時侯，我會想起這個畫面的，謝謝你們。希望你們快樂，人生總會有ups and downs，有你們多好。今天晚上會很好的！有你們，我充滿力量。」

過了開心的下午，Eason沒想到歌迷會再為他帶來第二波慶祝，演唱會到talk位時間，歌迷先是舉起「727有何打算？」的大字報，繼而「要不要一起過生日」，Eason還傻更更到說，「可以呀，我生日可以跟你們渡過.....」沒想到馬上迎來哨子聲， 接著全場逾七千位又再砌了「Happy birthday 」, 及「生日蛋糕」圖， Eason見到震撼大字之後，狂叫: 「WHAT?! OMG!!!! COME ON !!!!!How do you do it !!! My Gosh!!」開心大笑大叫之餘，接受全場逾萬人一起唱生日歌給他的祝福，他就以不停拜跪多謝大家作回禮，「你們真的太厲害了！謝謝，Thank you 」繼而歌迷叫他淩空吹蠟燭，Eason運氣一吹之後，紙牌由蛋糕變成禮物，非常之精彩。

今次演唱會不少圈中友好也有到台北支持Eason，張惠妹、五月天阿信、余文樂、房祖名、彭于晏、曾寶儀、陳詠謙、許廷鏗、林宥嘉及太太、韋禮安、Serrini、李聖傑、陶喆、魏如萱、范曉萱、艾怡良、楊乃文、小玲姐、小霞姐、張震等等，而Eason的爸爸，太太徐濠縈、女兒陳康緹等均有到場，熱鬧非常。安歌時為答謝歌迷的熱烈呼喚，他一共唱了六首國語歌及大量清唱廣東歌，才圓滿結束今次台北巡迴演出。演唱會後進行媒體訪問，Eason開心歡呼：「終於可以吃麻辣鍋啦！」他坦言這次感受到很多愛，非常驚喜開心，感受到歌迷們花了很多心血、時間去為他安排驚喜，自己今年的生日願望是：「吃好、睡好、好輸出！」至於歌迷不停在演唱會中求他，到高雄，台中等地再開唱，問到他有機會返場嗎？Eason表示，這邊給他很多力量、很多愛，當然會想返場，但也不一定在台北，假如再返場，歌單也可能再改一下，或換個主題。接下來他先是放幾天生日假，與家人於台北休息，八月便會一口氣巡演北美六站，此外Eason透露已有新作品在籌備，8首裡面有兩首國語歌，大家敬請期待！