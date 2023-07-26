Anson Lo 演唱會尾場　孖陳慧琳跳唱《花花宇宙》掀高潮

盧瀚霆（Anson Lo）一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚（26日）在亞博舉行最後一場。

Anson Lo個唱尾場。(陳順禎 攝)

化身Rock Lo 嘅教主唱完《潛龍勿用》後，隨即表示自己十分喜歡band sound ，更走到魯生前方：「魯生喺度我都係咁講，我真係好鍾意band sound ，可唔可以出一首rock 歌。」而玩飲水AMSR前，AL除問大家佢幾歲之外、又問「我出場時條打底褲係咩色？」即時搞到全場起哄，之後又狂玩飛吻AMSR。Rock Lo 唱完《ignited》後，Dear Jane再次一齊同教主炸裂亞博，一齊唱《MONEY》。Tim一句「尾場氣氛係最好，今晚尾場氣氛係oh my god 」，即時成勁掀起高潮。

Dear Jane再次一齊同教主炸裂亞博，一齊唱《MONEY》。(陳順禎 攝)

跳唱完《Megahit Megamax》、《Nah》等快歌後，Anson Lo 表示因為尾場關係，所以嘉賓又點止一位，身穿黑色Top、牛仔褲嘅天后陳慧琳隨著《花花字宙》的音樂出場，同教主合力炸裂亞博。Kelly 除大讚教主搵來16位型男為她伴舞之外，又大讚他是十分用心：「排埋我隻歌嘅舞，你要繼續加油呀。」

Anson Lo嘉賓有天后陳慧琳，隨著《花花字宙》的音樂出場。(陳順禎 攝)