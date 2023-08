《溫拿情不變說再見演唱會》頭場在今晚(06/8)於紅館舉行,演唱會屬三面台佈置,設計相當簡約。

演唱會氣氛好好。(梁碧玲攝)

5位溫拿「靚仔」以和音開場,一口氣唱出數首金曲,《千戴不變》、《Listen to the music》、《Would you love》、《Sunshine flower》、《這首歌》、《玩吓啦》,之後阿倫就問台下觀眾:「有冇少少搵返以前嘅感覺?」B哥又說:「你哋知唔知我哋係開得最多紅館騷嘅樂隊組合?」彭健新表示很多樂迷都想買尾埸,葉志強就回答:「呢個係farewell party,我哋做一場就少一場,場場都係尾場嚟。」

5位溫拿「靚仔」以和音開場,一口氣唱出數首金曲。(梁碧玲攝)

唱畢《曲中情》後,他們就表示為了演唱會特別作了一首新歌《五個黑髪的少年》,不過話鋒一轉,眾人就指着滿頭白髪的葉智強,指他不合群,但是葉智強就回答:「冇計啦,我喺澳洲等咗4年而家先開,咪等到成頭白髮。」