專訪｜想同Dear Jane合作原來不容易　Tim：唔會因為你出名而去做

Dear Jane近年先後與八三夭、Anson Lo、Young-Hyson合作，是否想在音樂上擦出更多花火，Tim笑說：「其實都唔係我哋想。」Howie解釋因為Dear Jane四為一體，要與另一單位合作其實很難，更何況「我哋自己都仲有好多火花」。



Dear Jane近年先後與八三夭、Anson Lo、Young-Hyson合作。（葉志明攝）

Dear Jane推出第十張專輯《X》，Tim表示專輯製作過程橫跨了整個疫情時期，望望track list會即時諗起由開騷冇觀眾到改為線上演出，三年多的回憶慢慢湧現。大碟中嘅《時間管理大師》，填詞人甄敏延是華納藝人與製作部主任，Tim笑言每一句歌詞都是對方的心聲。「因為我哋好執著，所以大家都好明，喺set deadline時都會有走盞，所以其實冇咩大問題，公司有無嬲過？我估有（笑）。」

Howie自認常常拖後腿，但目的都係想做到最好，「我唔係話我哋做嘅係好嘢，但總之做完就係嘢」。（葉志明攝）

Howie自認衰仔

就在Tim表示冇咩大問題後，Howie即自爆自己是時間管理最差一位，做歌永遠都會棘在他身上。「Tim係會做功課、最快去錄音；而我永遠都係會塞咗喺某一part，整歌同寫小說一樣，有個位你會重複聽或者唔理佢幾日，有次係公司已經鬧緊，甚至差啲係要同老闆交代，但我覺得……《時間管理大師》都有講如果想要有好嘢就係要等，我唔係話我哋做嘅係好嘢，但總之做完就係嘢（笑），做歌去做某一個位係會『叮，完成』，完成之後係可以再雕琢，好似掘金咁，掘到會想貪心再睇下有無多啲。做監製就係去feel你幾時掘到然後提你要走人，而我哋成日就係等呢個位。」對於Howie的行為，三位兄弟表示完全未嬲過，事關他們都認為作品是會保存一世，如果有瑕疵仍照出街，一定會留有遺憾。

Tim話Dear Jane以前成日走Tour ，並笑言如今因為年齡關係，公司唔再安排。（葉志明攝）

Dear Jane 好難合作？！

提到近期先後與八三夭、Anson Lo、Young-Hyson等人合作，是否想在音樂上有更多火火或嘗試，Tim笑言:「其實都唔係我哋想，呢啲真係講timing，好似八三夭咁，佢哋嚟香港開騷，大家傾開，而Wyman（黃偉文）又好興奮可以幫我哋再改詞，成件事就好organic咁發生；而Anson Lo我仲記得佢去第二屆《造星》時，我同Howie係評判，當時大家都會有傾少少，一直到今次佢有呢隻歌，問我哋想唔想cross-over，我哋聽完之後即時已經諗到點玩，其實樣樣嘢都唔係好有模式咁去計劃。」

與Dear Jane合作講求緣份，Tim表示：「唔會因為你出名，而你又覺得我哋有啲用咁去做。」（資料圖片）

Howie解釋歌手與歌手合作可能會比較易，但畢竟Dear Jane是四人樂隊，要同時融入一件事當中頗有難度，所以他們很少主動出手。「《地球空心論》係因為我哋要段rap，呢啲係另一個音樂世界嘅嘢，搵出大家做唔到嘅嘢，如果大家都係唱pop，我哋會唔係好識點去搞得靚，就合作就無意思。」

Dear Jane今年將會到英國開騷，而美加場亦在籌備中，Tim表示他們以前常常都會幻想可以將自己的音樂帶到更遠的地方，如今終於慢慢地實現，感覺十分奇妙。至於香港部分，去年初次挑戰竹翠公園戶外，會否食過番尋味？Howie笑言紅館有一種魔力。「大合唱時好迴盪，就算戴耳機都聽到，所以唔會話試過一次就夠。」雖然Dear Jane如今已有足夠能力開紅館，但他們仍會不時唱校園騷，務求吸納不同年齡層的樂迷，Jackal表示:「你唱畀啲無咁熟識你嘅觀眾，去發掘啲新觀眾係更賣力，而當你靠自己音樂去成功取悅別人係好開心、好滿足。」

Dear Jane去年底在西九開騷，他們說氣氛超正，但如果以震撼度來說，紅館確係有其魔力。（資料圖片）

每次出騷不忘初心

雖然已經唱過無數次live，但原來Howie每次出場都依然會感到緊張:「因為永遠都唔好覺得自己好叻，當然亦都唔好覺得自己差，要盡力去取悅觀眾，唔好因為佢勁鍾意你，上到台出半成力。你點都要洗腦話畀自己聽永遠上台都要好似第一次出騷咁，其實都要用啲力、同埋都難，咁多年我都會緊張，每一次都表演如果都可以令到觀眾拍手，嗰種開心同快樂同我十幾歲出騷一樣。」

Hair: JamieLeeHair

Make up: German Cheung

Wardrobe: Evisu