專訪｜LANY以浪漫迷幻曲風細說人生　來港開Show最深念日落美景

來自加州的夢幻搖滾樂隊LANY相隔5年多再來港,於今晚(10日)假九展舉行巡迴演唱會《First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour》。LANY成主音Paul Klein與鼓手Jake Goss昨日(9日)接受《香港01》訪問時,談到來港的感受,更透露今次是為了9月推出的新專輯《I Really Really Hope So》預熱,明年再開巡唱時再重返香港。



採訪:關穎賢

攝影:梁碧玲



LANY即將於今晚(10日)在九展舉行演唱會。(梁碧玲攝)

今次的演唱會是為了9月推出的新專輯《I Really Really Hope So》預熱。(IG圖片)

Paul Klein與鼓Jake Goss憶起對上一次來港開演唱會已經是2018年,這數年間一直很期待再來港,起初對於香港有所保留,但得悉門票秒速售罄時,大感震驚。提到香港,Jake直言很希望在香港行山,更反問記者有甚麼行山路線推薦。在旁的Paul則表示上次來港去了港島區的天台酒吧消遣及睇日落,並大讚香港日落美景:「是我見過最美的日落!」

Paul Klein(左)與鼓Jake Goss(右)憶起對上一次來港開演唱會已經是2018年,這數年間一直很期待再來港。(梁碧玲攝)

提到即將於9月29日發行第5張專輯《I Really Really Hope So》,Paul透露專輯先前已經推出了4張風格不同的專輯,過程中無論在音樂方面或追求的層面上都成熟了不少,亦透過音樂去讓樂迷更加了解自己的發源地加州,新專輯集合了過去所學習到的一次過呈現給樂迷。

Paul透露專輯先前已經推出了4張風格不同的專輯,過程中無論在音樂方面或追求的層面上都成熟了不少。(梁碧玲攝)

Paul表示將會在演唱會上獻唱未公開的新歌《No》。(梁碧玲攝)

問到專輯是否從個人經歷中獲得靈感,Paul與Jake指專輯中的一首還未發布的歌曲《Sugar & Cinnamon》講述離開家鄉向外闖,嘗試尋找美好生活的概念,其實是關於精神健康,同時充滿著人生經歷。其後,兩人透露今次演唱會上將會會演唱已發行的其中3首新歌《Love At First Fight》、《Alonica》及《XXL》外,亦會獻唱未公開的新歌《No》。

Paul的顏值極高,過去曾擔任過模特兒。(梁碧玲攝)

Jake是LANY的鼓手。(梁碧玲攝)

另外,LANY透露昨晚為音樂節目《Chill Club》進行錄影,並與Tyson Yoshi合作。而Tyson Yoshi於今日凌晨亦在Instagram上載了與LANY的合照,除了收到Jake寫上「LANY loves Tyson!」的鼓棍之外,身為粉絲的Tyson Yoshi亦激動留言寫道:「完夢」

LANY來自洛杉磯的美國獨立樂隊,成立於2014年,起初成員分別是鼓手Jake Goss、主唱Paul Klein和吉他手兼和音Leslie Priest。三人先從網路音樂媒體SoundCloud上傳自己的作品,既迷幻又浪漫的曲風成功吸引樂評人和樂迷,推出歌曲《ILYSB》(I Love You So Bad)後瞬間爆紅,更曾擔任John Mayer、Troye Sivan、Halsey等歌手的開場嘉賓。直至去年Leslie Priest離開後,Jake與Paul繼續醉心做音樂,但無意再加入新成員。