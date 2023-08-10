專訪｜LANY以浪漫迷幻曲風細說人生　來港開Show最深念日落美景

來自加州的夢幻搖滾樂隊LANY相隔5年多再來港，於今晚（10日）假九展舉行巡迴演唱會《First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour》。LANY成主音Paul Klein與鼓手Jake Goss昨日（9日）接受《香港01》訪問時，談到來港的感受，更透露今次是為了9月推出的新專輯《I Really Really Hope So》預熱，明年再開巡唱時再重返香港。



採訪：關穎賢

攝影：梁碧玲



LANY即將於今晚（10日）在九展舉行演唱會。（梁碧玲攝）

今次的演唱會是為了9月推出的新專輯《I Really Really Hope So》預熱。（IG圖片）

Paul Klein與鼓Jake Goss憶起對上一次來港開演唱會已經是2018年，這數年間一直很期待再來港，起初對於香港有所保留，但得悉門票秒速售罄時，大感震驚。提到香港，Jake直言很希望在香港行山，更反問記者有甚麼行山路線推薦。在旁的Paul則表示上次來港去了港島區的天台酒吧消遣及睇日落，並大讚香港日落美景：「是我見過最美的日落！」

Paul Klein（左）與鼓Jake Goss（右）憶起對上一次來港開演唱會已經是2018年，這數年間一直很期待再來港。（梁碧玲攝）

提到即將於9月29日發行第5張專輯《I Really Really Hope So》，Paul透露專輯先前已經推出了4張風格不同的專輯，過程中無論在音樂方面或追求的層面上都成熟了不少，亦透過音樂去讓樂迷更加了解自己的發源地加州，新專輯集合了過去所學習到的一次過呈現給樂迷。

Paul透露專輯先前已經推出了4張風格不同的專輯，過程中無論在音樂方面或追求的層面上都成熟了不少。（梁碧玲攝）

Paul表示將會在演唱會上獻唱未公開的新歌《No》。（梁碧玲攝）

問到專輯是否從個人經歷中獲得靈感，Paul與Jake指專輯中的一首還未發布的歌曲《Sugar & Cinnamon》講述離開家鄉向外闖，嘗試尋找美好生活的概念，其實是關於精神健康，同時充滿著人生經歷。其後，兩人透露今次演唱會上將會會演唱已發行的其中3首新歌《Love At First Fight》、《Alonica》及《XXL》外，亦會獻唱未公開的新歌《No》。

Paul的顏值極高，過去曾擔任過模特兒。（梁碧玲攝）

Jake是LANY的鼓手。（梁碧玲攝）

另外，LANY透露昨晚為音樂節目《Chill Club》進行錄影，並與Tyson Yoshi合作。而Tyson Yoshi於今日凌晨亦在Instagram上載了與LANY的合照，除了收到Jake寫上「LANY loves Tyson!」的鼓棍之外，身為粉絲的Tyson Yoshi亦激動留言寫道：「完夢」

LANY來自洛杉磯的美國獨立樂隊，成立於2014年，起初成員分別是鼓手Jake Goss、主唱Paul Klein和吉他手兼和音Leslie Priest。三人先從網路音樂媒體SoundCloud上傳自己的作品，既迷幻又浪漫的曲風成功吸引樂評人和樂迷，推出歌曲《ILYSB》（I Love You So Bad）後瞬間爆紅，更曾擔任John Mayer、Troye Sivan、Halsey等歌手的開場嘉賓。直至去年Leslie Priest離開後，Jake與Paul繼續醉心做音樂，但無意再加入新成員。