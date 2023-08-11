李友廷本月25日來港開騷　 Ian 陳卓賢及ＭＣ曾翻唱其作品

台灣歌手李友廷，以獨立音樂人身份從StreetVoice 發跡，以百戰結他手經歷征戰各大創作 / 彈唱比賽，以結他唱作人之名拿下選秀節目「聲林之王」2018 的冠軍，讓廣泛台灣樂迷認識。

李友廷在節目中上演了神級的現場演出，《直到我遇見你》一曲讓當時同為評判的林宥嘉、蕭敬騰與信等人讚不絕口。演出後的評語環節，林宥嘉的一句：「很是我的菜」更成為了台灣音樂圈的經典名句。

此外，MIRROR 成員 Ian 陳卓賢當年也就是挑選了李友廷的這首作品參加真人秀歌唱比賽，成就了他歌唱生涯的一段珍貴往事。

李友廷於2020年底發行了個人首張創作專輯《如果你也愛我就好了》，不但在YouTube上已累積多首超過百萬觀看的歌曲，更一舉入圍第32屆金曲獎最佳新人獎，成為台灣唱作歌手新力軍。他的歌曲《誰》與《直到我遇見了你》demo 更成為了家傳戶曉的代表作。

《誰》一曲成為了家傳戶曉的作品，流行程度伸延至香港。香港歌手 MC 張天賦分別在公開演出「我是現場003」以及他的 Instagram 社交平台直播上翻唱《誰》，進一步讓香港樂迷認識到李友廷的創作。

李友廷的歌，是牢騷，將無法直言的惱人小事，轉化成唱完有點爽的事。 是禮物，將沒有形狀的滿滿心意，形塑成愛人心裡的願望清單。 是床邊故事，將其實不完美的童話，重新排列鋪陳出溫暖的希望。

這位能歌擅唱的創作歌手將首度來港演出，與創意工作坊 SLEPT BASE 連線，以樂迷意想不到的方式於 ZENTRAL CLUB 送上《Cooling Down Party》！

日期：2023年 8月25日（五） 時間：晚上11時 地址：4-5/F., California Tower, 32 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong 票價：VIP EXP $520 (1 Drink Included) | 公開發售 $420 (1 Drink Included)