香港DJ專訪｜從DJ比賽選手到比賽搞手的Johnnie Darka

數星期前的周六下午，我專誠前往香港動漫電玩節2023卻鮮有地不為動漫而進場，而是觀摩久違的本地DJ比賽。一個名為Flame Battle的DJ比賽在動漫節的周六周日分別舉行了Mixing（混音）組別和Turntable（轉盤）組別的決賽，比賽不但吸引了不少進場人士圍觀，同時雲集了本地不同界別的DJ，更有多位香港OG級DJ擔任評判，實屬近年本地DJ界的一項盛事。而在比賽現場，只見一個忙碌的身影，有時跟工作人員打點一切，有時則在台上打碟，有時更拿起咪高峰擔任活動司儀。這位一人分飾多角的人物，便是舉辦這次Flame Battle的幕後功臣，亦是Flame Studio的創辦人，香港DJ Johnnie Darka。

整個比賽主要由Johnnie Darka一人籌辦，構思比賽組別、訂立規則、邀請評判、決定地點和日期、挑選獎品、物色贊助、安排人手，通通都要親力親為。甚至比賽當天更親自擔任司儀。

DJ比賽的首要條決便是公平

比賽後數天拜訪Johnnie Darka的工作室，見他剛好把從比賽現場搬運回來的打碟器材安置好，臉上帶著一絲疲倦。要獨力舉辦一個有相對規模的比賽絕非易事，但對Johnnie Darka來說，這次Flame Battle的最大挑戰卻在公平性：「成個籌備過程都好重視比賽嘅公平性，計分準則、海選嘅形式去到揀評判等等。」

是次訪問於Johnnie Darka的Flame Studio進行，這裏也是他平時拍片或教學生的地方。

Johnnie Darka所指的公平性，就是無論場地的選擇、DJ準備的時間和他們在比賽中的待遇，都能夠公平地進行，避免造成某些選手會佔優的情況出現。尤其是在評判的選擇方面，他便邀請了不同音樂類型的DJ擔任，一方面減低音樂喜好的主觀性對評分的影響，更重要是讓參賽者能夠在不同音樂類型DJ的認可下勝出，才是精英中的精英。

Flame Battle 2023 Turntable組別由年僅15歲的DJ Silenze奪得冠軍。

香港OG級的DJ評判團

除了音樂類型的考慮，Johnnie Darka亦專誠邀請曾參與DJ比賽的DJ擔任評判：「佢哋玩過比賽、贏過比賽，佢哋知道玩比賽嗰個困難喺邊，同埋參賽者嗰個心理質素，佢哋經歷過先會明白參賽者。」Flame Battle的評判團陣容豪華，包括擔任Turntable組別評判的DJ Tommy。

本地樂迷認識的DJ Tommy可能是前LMF成員或是農夫經理人的身份，但早在1996年他已進軍世界DJ大賽並奪得亞軍，Johnnie Darka形容他「並非香港級而是世界級」。另一位DJ AkirA便同時擔任Flame Battle Mixing和Turntable組別的評判，Johnnie Darka補充皆因AkirA是一位Open Format DJ，混音和捽碟皆擅長，因此非常適合擔任兩個組別的評判。AkirA曾是2011 Pioneer DJ’z Quest比賽的香港區代表之一，經驗豐富。

Flame Battle 2023 Turntable組別評判團，（由左至右）包括DJ Tommy、DJ Ulysses、DJ Galaxy、DJ TinHo、DJ Akira和DJ Mak Zai。

DJ比賽選手時期的Johnnie Darka

聽著Johnnie Darka回顧整個Flame Battle，能感受到他不但著緊DJ比賽的公平性，同時亦關顧參賽者的心情。皆因他亦曾經參加過DJ比賽，絕對明白箇中辛酸。他是2011年 Pionner DJ’z Quest香港區的季軍，代表香港到上海參加全國賽。2012年再接再厲更成功取得Pionner DJ’z Quest香港區的冠軍。其後的2014年Boom DJ Battle亦順利取得冠軍，更獲得在本地夜店全職駐場的機會。

Johnnie Darka在2014年取得Boom DJ Battle的冠軍，其後獲得在本地夜店全職駐場的機會。

比賽DJ vs 職業DJ

Johnnie Darka在過往的比賽成績彪炳，一般人都會認為他的打碟仕途理應一帆風順，但他卻回憶說：「到做DJ先至覺得原來玩比賽同職業打碟係好兩樣嘢。」根據他的經驗，比賽DJ著重在短時間內展示各種能力，包括前奏的選擇、技巧的運用、Flow的轉換；職業DJ則著重歌曲選擇、氣氛控制和閱讀群眾的能力，表演時間亦較長。「當時都有諗自己贏咗，但又發覺自己打Live又唔係好叻，原來係要好多經驗。當時就再更加深入研究點樣打碟可以打好啲，係咁睇啲前輩咁樣一路吸收經驗一路學，個人即刻謙卑返。」問到實質的差異，Johnnie Darka續說：「你真係要儲好多唔同類型嘅歌，同埋如果你有唔同類型嘅歌你亦都要識得睇人，當刻唔中就唔Work，所以幾方面去進步囉嗰陣時要。」

Johnnie Darka過往與學生分享打碟技術到一定水平後，都會鼓勵他們去觀看不同DJ的現場演出，一邊聽一邊吸收。「我以前啱啱打碟嘅時候，我自己都會去Clubbing。但我係好厚皮咁企喺個DJ台前面，成晚剩係望住佢打碟囉。佢點解咁樣打嘅﹖佢點解打依首歌嘅﹖有時我睇唔明。有時我睇得明，我就試吓返去做先，但係又未必做到，又或者要練習先做到，有好多個依啲嘅夜晚。」

發現近年對打碟感興趣的人漸多，問到Johnnie Darka作為一位新手DJ應該從何入手，他說：「想學咪學囉，試咗先啦你唔試你唔知自己係點㗎嘛，可能好啱你呢。如果你唔試你咪嘥咗你人生嘅機會。但係做同試係兩樣嘢喇，試你可以當玩係興趣，但你想做DJ就另一樣嘢。先唔好諗嗰啲為搵錢呀或者係為覺得型呀去做囉。因為過往都認識唔同DJ，我都有見好多為依個方向嘅人，唔太理想多囉。譬如個演出好少Budget或者唔型嘅，你係咪唔玩吖﹖即係調返轉如果有一日依件事無收入嘅，我自己都會搵返份工但係我唔會放棄DJ，我都會喺屋企玩。所以係要真心好鍾意依樣嘢，因為你好鍾意嗰樣嘢嘅時候先會做得好。」

Johnnie Darka的現場演出經驗豐富，今年3月便在香港亞洲博覽館舉行的Punch Live 2023擔任表演DJ。

對打碟一見鍾情

Johnnie Darka對打碟的喜愛始於2009年。「咁啱跟個朋友上個朋友屋企玩，佢係鬼仔嚟嘅，佢間房就擺咗個唱盤又好多黑膠，咁佢係玩House music嘅，咁我就埋去睇吓問吓點樣玩，佢就好簡單教我夾Beat，我就睇吓佢點做咪試吓囉。跟住我試吓試吓玩吓玩吓，望吓個窗已經天光差唔多七點喇，但我都仲係好精神。咁嗰刻我就認為自己係要玩依樣嘢喇好鍾意喇。 之後就即刻瘋狂係咁搵依件事，點樣開始、買咩器材、點樣玩。 」碰巧Johnnie Darka在當時正職的同事也是一位DJ，近水樓台便經常向他請教，同事後來就帶他到深水埗買唱盤、唱針和二手黑膠，自此Johnnie Darka便沉迷在打碟的世界。「一放假起身就玩，咩都唔理，玩到飯都唔記得食。真係好肚餓就好快咁食個飯，跟住又玩，到夜晚又係唔記得食飯。每次放假都係咁樣，或者放工返屋企係都要開一開機，太好玩喇。」

Johnnie Darka的工作室仍然收藏著他第一部購入的Mixer（混音器）。

「最初都係夾吓Beat，跟住有一隻Hip Hop嘅Instrument，又有一隻捽碟嘅黑膠，其實都係幾隻黑膠㗎咋頭幾個月，嚟嚟去去都係嗰幾個Beat嗰幾隻歌，但係都唔悶囉，係咁練囉。」這個階段維持到儲有足夠資金購入電腦，為他打開了新世界，可以不斷下載歌曲，嘗試將不同歌曲混搭，同時第一個打碟演出機會亦來到。「咁啱同事生日搞Party，咁我就自薦打碟，搵咗個地方有得DJ嘅，咁樣開始囉。然後嗰晚大家又好開心，我對依樣嘢嘅信心就仲大啲，就投入啲。」

DJ就像一個廚師

憑著對打碟的熱愛，Johnnie Darka成為DJ已經有十四個年頭，問到他認為DJ是一個怎樣的專業，他以廚師作為比喻。「DJ就好似一個廚師，你點樣可以煮好一餐飯。你要有飯、有肉、有菜，又會畀啲你好耐無食過嘅餸，又畀一啲驚喜你，陣間畀啲甜品你，你嗰餐飯先會好食。例如剩係叫你食白飯、剩係叫你食肉或者剩係叫你食菜，嗰餐飯就唔圓滿，我就覺得好似一個廚師。」一個DJ精心炮製的演出，就如同一個廚師安排一頓飯，由頭盤直至甜品都用心編排。

然而對於DJ的理解，有人會認為只是一個按「播放」掣的人，甚至認為不懂捽碟的DJ稱不上是真正的DJ，Johnnie Darka對這些說法抱持另一種想法。「其實我身邊嘅人就無依一個講法同諗法。我自己唔認同，因為就算唔係Mix都好啦，你就咁播歌我都認為係一個DJ。因為就算你係捽碟，捽得好唔好聽又係另一樣嘢。同埋唱片騎師呀嘛，邊個話一定要Mix，我自己打碟都有時會Mix，有時就咁播，有時會捽碟捽出去都有，係嗰個moment嘅啫，無一個standard嘅。」

問到Johnnie Darka他認為何謂一個好的DJ，他回答：「佢好多音樂範疇都會玩，或者佢溝得埋，而且溝得埋又順暢，正如頭先廚師嗰個方向。」他心目中欣賞和喜歡的DJ便是加拿大的DJ A-Trak，A-Trak曾舉辦DJ比賽和Beat Battle，這啟發了Johnnie Darka有舉辦DJ比賽的想法，最終在今年實踐了。

加拿大DJ兼製作人15歲時便獲得DMC世界DJ比賽的冠軍，成為該比賽最年輕的勝出者，後來更獲Kanye West邀請擔任巡迴演出的DJ。其製作的原創音樂亦為他帶來主流商業的成功，例如與Armand van Helden組成了Duck Sauce所製作的《Barba Streisand》便獲得格林美獎的提名。

Johnnie Darka與廣東話Hip Hop

Flame Battle這個DJ比賽的念頭藏在心裏已久，現在終於完成了，但Johnnie Darka心中已有下一個計劃。「想搞一個廣東歌嘅DJ Party，邀請唔同都會咁樣玩廣東歌嘅DJ一齊玩。因為曾經試過一個Band Show Opening咁樣打而個效果都畀我想像中大好多，我相信係可行嘅依件事。」

Johnnie Darka不單止有這個上年的表演經驗，間中亦可以在他的社交平台看到他的廣東歌Mashup，他對打廣東歌亦有一些想法。「平時工作打外國歌，咁其實喺外國嘅DJ都係打自己嘅母語之嘛，咁點解我哋唔得呢﹖我哋感受母語入骨嗰件事，你會好大感覺㗎。我想玩好耐，依家應該可以開始。」他認為要做一個廣東Hip Hop的DJ Set，以前可供選擇的歌曲數量不算多，現在則相反，因此認為時機成熟了。

提到廣東Hip Hop，Johnnie Darka亦談到長遠目標。「我想做一隻黑膠，其實外國有好多㗎，隻黑膠入面唔係一隻歌嚟嘅，入面有好多Samples。一粒聲、一句人聲，其實入面全部都係一啲聲效，係for捽碟用，透過黑膠同唱針嘅前後、你嘅幅度去做一個Flow。而依隻黑膠入面所有嘅人聲同聲，我都希望係嚟自好著名嘅香港本地Rapper嘅某一首歌嘅一句說話或者歌詞，依隻黑膠就係全部都係依啲元素，就屬於我哋香港玩Scratching嘅一隻黑膠碟。」

Johnnie Darka曾推出《Looper Dim Sum》，邀請香港不同DJ製作Looper，當中包括AkirA、DJ Galaxy和DJ Tommy等。這些Loop為捽碟DJ提供了素材進行混音，是Johnnie Darka所希望製作的香港Scartching黑膠的雛形。