輕談淺唱不夜天｜黃浩然電影　不只故事，還有音樂

耳邊響着顏培珊的《香港漫遊》，畫面跟着女主角在堅尼地城尋找第六塊界石；電影甫開場，喧鬧的「K房」襯托着人們迷醉混亂的眼神，酷酷地響着《逆向誘拐》的主題曲《壞》，開門見山地帶觀眾單刀直入電影的主調；大銀幕慢鏡下，中學女神LISA徐徐打開大門，氣質震懾全場男士，耳畔悠悠地飄起MAEL X JUN的《花開正蘼時》；電影插曲《網騙》的歌詞徐徐地帶動着眼前麗英與周漢寧無奈的畫面……這些場景，這些感受，如果你看過黃浩然執導的作品系列便會懂……

《全個世界都有電話》入圍第25屆烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）。

填詞沒寫劇本那麼困難……

第一次讓當時混沌的我看見香港人改變後的新可能，是2014年的電影《點對點》，主題俐落清澈，以社區保育及慢活為主調，配樂清新，整套電影感覺「舒適易入口」。2018年的《逆向誘拐》雖然是小說改編，而且偵探題材的故事一般不易拿捏，但整體電影內容明快，節奏猶如「打機」過關般流暢，其中VEEGAY李端嫻有型活潑的配樂絕對居功至偉，把電影倍增帥氣。2022年，《緣路山旮旯》是我看到第三套黃浩然導演的作品，已感覺到他對電影配樂的鍾愛，十多首香港新晉原創的聲音伴奏着整套電影青澀從容的氣氛，如果說是一套愛情音樂電影也不為過。

《全個世界都有電話》原聲大碟的CD、劇照貼紙、特大海報歌詞紙，更可無限次開合，營造一種去買手機零件的感覺。

原本7月中只是例行老友約見聚會，監製老友的其中一場試映在堅尼地城，剛巧本人又是堅城街坊，就這樣，我便「急急腳」看完了六月便已開始試映的《全個世界都有電話》，黃浩然電影系列，在我就這樣「啱啱遇着剛剛」便看完了。只不過，有些事情會在不知不覺間經過年、月、日沉澱累積，不只是「啱啱遇着剛剛」，黃浩然表示：「在香港任何一間中學內，至少有20個學生會想填詞或者嘗試過填詞，我也是在中二時開始嘗試把一些流行曲二次創作重新填詞。」黃浩然思考着說：「我是1991與1992年兩屆「樂韻兒歌創作大賽」的亞軍，早期曾參與撰寫樂評的工作，亦協助VEEGAY和亞里安的樂隊Minimal填過一些作品，並和亞里安合填人山人海的作品《1121》。我在少年時中文成績較好，對於唐宋時期的五言、七言詩很有興趣，我覺得有框架的創作較有意思，像民國初年新文學運動時期的新詩理論，我是認同的，在我讀中國文學的時代便體現到聞一多在《死水》中的『新詩三美』，這些一直也影響着我之後的中文創作。」

電影舉行世界首映。

「很多廣東歌詞只空泛描述內心感覺，並沒有畫面，如80年代林憶蓮的《放縱》中的一句『我空虛、我寂寞、我凍！』而且整首作品亦只是在描述感覺。所以很多歌曲的MV是很難拍的。如果要說把詞填得很有畫面和電影感，絕對非林振強莫屬。填詞對我來說是有框架的。近年每一次為我的電影配樂，作品填詞也是有很多考量，例如電影故事畫面、歌手年齡背景、甚至是畫面描述也要配合，並不只是空泛地放飛。對我來說要突破框架和限制的創作是有挑戰性和有趣的。但說到底，比起劇本，填詞對我來說真的沒那麼困難。」

《全個世界都有電話》於今年6月22日舉辦全港首創的「電影試映＋音樂會」，周國賢、mansonvibes、周漢寧、麗英、顏培珊、KINKI 盧芷韻、GDJYB 雞蛋蒸肉餅、harbor homme 紛紛到場齊撐黃浩然。

《全個世界都有電話》於本月10日正式公映。

理所當然的電影配樂

黃浩然執導的所有作品都有電影配樂，第一套《點對點》以卡式錄音帶推出；《逆向誘拐》電影配樂「揼本」製作高階數碼珍藏版的原聲帶；《緣路山旮旯》有黑膠和CD兩個版本；今次的《全個世界都有電話》當然也有，並會以CD和黑膠形式推出。黃浩然除了對畫面，對聲音也好像有某程度上的執着，然而他說：「事實上，暫時每一套電影都有推出電影配樂，但真的沒有特別的執念和原因。」他停了數秒，又補上：「在我中二、三聽卡式帶或CD的時候，我已經開始會買電影配樂。有一次我看完史丹利・寇比力克（Stanley Kubrick）的《烈血焚城》（Full Metal Jacket）和《末代皇帝》，當時覺得很震撼，便馬上跑去買了電影配樂卡式帶。到了高中又發現了宮崎駿動畫系列的久石讓，當年的《天空之城》、《風之谷》、《龍貓》也是我的珍藏。後來演藝畢業在有線電視當節目助理時，我的員工儲物櫃全是配樂珍藏，很多同事製作配樂也會跑來問我借，甚至他們連自己的儲物櫃也給我用來儲存配樂珍藏。直到現在我大約也有二百多隻的電影配樂珍藏。一直走來，現在我拍的電影作品也會有電影配樂，相信也是理所當然的事情。」

《緣路山旮旯》電影配樂特別收錄幾位主角的金句對白；另有兩首歌曲只曾於電影出現，包括《Home Alone》粵語版以及《Melanie》英、粵混合版。

《緣路山旮旯》是270萬的低成本電影製作 ，還推出了電影原聲配樂，絕對是誠意之作。

《點對點》以卡式錄音帶形式製作電影原聲帶，收錄電影全部歌曲和配樂，實在是相當有誠意。

《逆向誘拐》的電影配樂專輯以USB形式附送在電影的DVD。

還記得去年8月的專題《我們的電影主題曲》抱怨着香港電影投資在配樂上越見吝嗇，作為一位曾說過「全職拍戲是要食屎」的獨立電影導演，除了能夠堅持製作拍電影，還能夠一部電影配一張配樂專輯，絕對是熱愛香港電影的香港導演。還記得我流連在唱片店的日子，亦是很喜歡購買一些電影系列的合輯Boxset配樂，期待黃浩然導演電影系列的合輯Boxset，當然還要親筆簽名！

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。