Travis Scott專輯破Taylor Swift紀錄　星級陣容加持只得5.7評分

饒舌歌手Travis Scott相隔5年推出新專輯《UTOPIA》，今次邀請到Beyoncé、Bad Bunny、21 Savage、SZA、The Weeknd、James Blake、Bon Iver 的 Justin Vernon 等人合作，星級超強陣容獲得樂迷的強烈關注，而專輯也成功打破 Spotify 2023 年度「單日播放量」紀錄。

饒舌歌手Travis Scott相隔5年推出新專輯《UTOPIA》。（IG圖片）

雖然《UTOPIA》打破了串流平台的紀錄，亦獲樂迷的喜愛，但專業評價卻現兩極化，在權威音樂網站Pitchfork僅給這張新專輯5.7/10 的低分。Travis Scott為了呈現一張爆紅的說唱專輯，而邀請了多位極具影響力的饒舌及流行歌手合作，陣容華麗卻顯得有點空洞，製造了話題及饒舌的氛圍，卻沒有注重技巧，還失去了真實感。

儘管有星級陣容加持，但Pitchfork評分只得5.7。（IG圖片）

另外，《UTOPIA》上架後便立即打破了Taylor Swift的《Speak Now (Taylor's Version)》串流紀錄，雖然官方並沒有發布真實數字，但據悉播放量超過一億兩千萬，而專輯中的19首歌全數打入全球流行音樂榜前20名，其中歌曲《Meltdown》更空降冠軍位置。