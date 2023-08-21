陳奕迅世巡演唱會澳門場10月舉行　每晚Encore均不同歌勁吸引

華語歌王陳奕迅的《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會 — 澳門站》將於10月13、14、15 、20、21 及 22 日在澳門威尼斯人®金光綜藝館上演共六場演出，為睽違已久的澳門歌迷打造精彩的視聽體驗。門票將於8月28日中午12時起公開發售，票價總共有四種，發售首日只限網上及電話訂票，歌迷萬勿錯過欣賞精彩演出。

陳奕迅的《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會 — 澳門站》將於10月13、14、15 、20、21 及 22 日在澳門舉行。

陳奕迅的世界巡迴演唱會於去年 12 月在香港揭開序幕，隨後移師前往新加坡、吉隆坡和台北。在期待已久的澳門演唱會上，歌迷們將有機會近距離聆聽《當這地球沒有花》、《致明日的舞》及《任我行》等熱門金曲，重溫記憶中的動人旋律。

陳奕迅的世界巡迴演唱會於去年 12 月在香港揭開序幕。

《FEAR AND DREAMS》的製作歷時三年，演唱會的編排格局獨特，以歌敘事，每一個環節都亮點十足。Eason直抵人心的歌聲配合高水準視效，獲得觀眾好評如潮，稱讚演唱會「令人印象深刻」、「是精彩的音樂盛宴」。每晚不同的安可曲目亦是一大亮點，令每場演唱會都與別不同。

《FEAR AND DREAMS》演唱會的編排格局獨特。

談及巡演主題的意思時，Eason直言：「每人對演唱會都會有不同期待和感受，待現場觀看後才作解讀。」他以音樂作品的多元面向探討人與人生的議題：如何直面自身的恐懼與夢想，放下過去、專注當下以改變未來。歌迷們可以在演唱會上欣賞Eason最經典的曲目，感受人生的悲歡喜怒，輪迴新生。

「E神」細膩深情、極富故事性的聲線與製作完美配合，令到場欣賞的歌迷度過難忘之夜。

演唱會詳情：

陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會—澳門站



日期及時間：

2023年10月13日、14日、20日及21日 晚上8時

2023年10月15日及22日 晚上7時



場地：澳門威尼斯人 金光綜藝館



票價：

澳門幣 / 港幣 1,780元 (VIP 區）

澳門幣 / 港幣 1,380元 (A 區）

澳門幣 / 港幣 980元 (B 區）

澳門幣 / 港幣 580元 (C區）

