黎明落實開10場紅館show　9月11優先訂票即睇演唱會詳情

黎明正式落實將於2023年11月14至23日，在紅磡香港體育館舉行十場《Leon黎明紅館演唱會2023》，票價分別為$1180 及 $580 。今次黎明（Leon）再踏紅館，相信大家開心嘅就係唔使好似上次咁要戴上口罩睇演唱會，免受面部束縛。在演唱會的海報上，Leon一手抱著一隻載上耳筒的小白兔，及一個Walkman(隨身音樂播放器)。演唱會上Leon的所有「明曲」一首都不能少 ，精心製作一個令人意想不到又有驚喜效果的演唱會。

恒生信用卡用戶可於2023年9月11日 (上午10時) 至9月15日 (晚上11時59分)透過優先訂票渠道www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式優先訂票。

演唱會詳情：

保誠保險呈獻《黎明紅館演唱會2023》

日期：2023年11月14至23日

時間：8:15pm

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1180 / $580

主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂/ Player One

冠名贊助：保誠保險

Leon幾個月前在澳門開完演唱會，年底終於開香港站。（資料圖片／陳順禎攝）

氣質依然溫文儒雅。（陳順禎 攝）

注意事項：主辦機構呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙及招致損失。 有關票務詳情，請參閱購票網站之條款及細則說明。