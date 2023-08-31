Jeremy演唱會邀Serrini任嘉賓　喊住多謝花姐給予機會

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)的首次個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，隊友Jer、Edan、Anson Lo、Stanley、ERROR的肥仔、阿Dee(何啟華)、小儀、阿正、Elise都有捧場。

Jeremy請來Serrini做嘉賓。（葉志明攝）

Jeremy以黑白王子look登場，並唱出《Prolugue》、《Unholy》、《火燒天》，《Senorita》和個人單曲《Closer》、《You First》和《半》，唱《半》期間，與女舞蹈員跳火辣貼身舞，引來全場尖叫。向來熱愛K-pop嘅Jeremy，亦在個唱上挑戰(G)I-DLE嘅《Tom Boy 》、BLACKPINK嘅《How you like that》，而他唱《網絡安全隱患》時，Serrini驚喜登場合唱。

除韓國女團，Jeremy亦有唱COLLAR《OFF/ON》。（葉志明攝）

個唱上，Jermey不只一次提到自己終擁有今日嘅舞台，既難得又感覺不真實，並提起初收到花姐訊息時，以為對方是send給Jer。「好想講好多人都問『點解仲未有我嘅機會，我喎！何德何能？希望做完呢個騷我會搵到答案。」 Jeremy唱《Shake it off》時，除了叫台下嘅unicorn、MIRROR兄弟一齊shake時，大螢幕播出 MIRROR成員為他拍下的跳舞片段，十分有團魂。

個唱尾場，Jeremy感觸落淚。（葉志明攝）

Jeremy感謝花姐時表示「無佢我無呢個機會」時，終於忍唔住落淚，其後他唱《小幸運》前，表示上一次唱此曲時，只有4、5個fans，而今晚有百多人一齊聽自己唱，唱至尾聲再次感觸落淚。個唱尾聲，Jeremy唱《夢言》至中段已泣不成聲，而當他唱畢後，全場fans一齊唱生日歌為下月生日嘅Jeremy慶祝，他表示：「你哋係我今年最好嘅生日禮物。」