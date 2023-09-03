網紅扮Taylor Swift僱保安陪行商場　粉絲嬲爆斥做法如同欺詐

美國流行天后Taylor Swift爆紅的程度不用多說，她最近展開的世界巡迴演唱會《The Eras Tour》一票難求之餘，每次開騷場館外都聚集了近千歌迷。最近一名美國網紅就因為與Taylor Swift撞樣而遭粉絲大規模鬧爆，更要求Taylor本人提告。

Taylor Swift最近展開的世界巡迴演唱會《The Eras Tour》一票難求之餘。（IG圖片）

最近一名美國網紅就因為與Taylor Swift撞樣而遭粉絲大規模鬧爆。（IG圖片）

網紅Ashley Leechin，多年來一直都以為與Taylor Swift樣貌相似而被誤認為國際天后，而她亦因而經常扮成Taylor Swift拍照及視頻，令她在Tik Tok爆紅兼坐擁160萬粉絲。最近她與另一Youtuber合作展開一項體驗一日名人生活的社會實驗，便扮成Taylor Swift現身洛杉磯某商場。Ashely穿上T恤牛仔褲、太陽眼鏡及塗上紅唇，看上來跟Taylor有9成相似。

網紅Ashley Leechin多年來一直都以為與Taylor Swift樣貌相似而被誤認為國際天后。（Twitter圖片）

為了讓實驗更加真實，Ashley更僱用保安人員隨行，營造真的好像Taylor Swift現身一樣，令現場的粉絲及途人搶著要和她簽名及合照。而刻意扮成Taylor Swift的Ashley更一一答應粉絲的要求，直到快要結束時，她才向粉絲揭開真正身份。Ashley事後表示，做明星的生活體驗很特別，不過對於Taylor的粉絲就另有看法。

大批粉絲留言斥Ashley的行為如同詐騙，更希望Taylor能向Ashley提告。（IG圖片）

影片上架後，Ashley遭網民鬧爆，大批粉絲留言斥Ashley的行為如同詐騙，更有人認為Ashley的行為不妥當，亦是借Taylor Swift名義搏出位，更希望Taylor能夠為粉絲向Ashley提告。