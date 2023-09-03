Olivia Rodrigo 疑因抄歌與偶像 Taylor Swift不和 新歌涉影射

20歲Olivia Rodrigo 最近推出新歌〈Vampire〉，有歌迷指歌詞bloodsucker, famef—er有影射她的偶像 Taylor Swift，事件引兩邊粉絲爭論，傳媒亦就事件訪問Olivia Rodrigo 她說：「我從來不想說我的任何歌曲是關於什麼人的，在我的職業生涯中，我從未這樣做過，可能也不會，我認為不要將一首歌歸結為只關於某一件事情更好。」

Olivia Rodrigo曾與自己偶像Taylor Swift成為老友。

二人不和由Olivia Rodrigo 《Sour》發表後，粉絲發現《Déjà Vu》《1 step forward,3 steps back》兩首歌與Taylor Swift 《Cruel Summer》《New Year's Day》非常似，網友熱討一輪後，就傳出Olivia Rodrigo 與Taylor Swift 不和消息，而最近有傳媒訪問Olivia Rodrigo 有否觀看Taylor Swift Era tour，Olivia Rodrigo作為swiftie 竟然表示沒有看過其偶像演唱會，好明顯已經同Taylor Swift反面，應該不會是買不到飛吧？