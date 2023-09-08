Jeffrey魏浚笙推第三首單曲《失約巴黎》　赴法拍MV勢爭新人王

一生人只得一次機會當新人，當然要份外珍惜，作為本年度樂壇新人的Jeffrey魏浚笙，絕對稱得上是「勤力王」，繼《第一個迷》及《遺忘了初心的我們》後，前日再強勢推出第三首個人單曲《失約巴黎》，找來徐浩監製及作曲，希望跟不同風格的音樂人合作，擦出新火花！歌詞方面則繼續由金牌填詞人Wyman黃偉文操刀，身為巴黎時裝周的常客，Wyman將具有巴黎特色的人事物通通譜進歌詞中，由哲學家雨果寫到聖女貞德，透過如詩般的歌詞帶領聽眾遊歷瑪黑區、聖母院至巴黎鐵塔，恍如在巴黎的咖啡廳品味極品咖啡一樣，餘韻悠長。



Jeffrey魏浚笙推出第三首個人單曲《失約巴黎》，找來徐浩監製及作曲，歌詞方面則繼續由金牌填詞人Wyman黃偉文操刀。

Jeffrey說：「今次是第三次跟Wyman前輩合作，希望透過歌詞分享自己對追夢的堅持。我死慳死抵自資做歌手，今次更遠赴巴黎，並找來當地的專業的拍攝團隊，拍攝《失約巴黎》MV。今次幸好不少合作過的品牌義氣相挺，借出多套靚衫！以靚衫配合靚景，令MV的觀賞度幾何級提升！」如此揼本遠赴法國拍MV，靚人靚景當然吸睛，只見Jeffrey在MV中以型爆皮褸Look登場，在巴黎街頭自彈自唱，配合帶有抒情搖滾元素的曲風，又夜訪巴黎街頭及遙望巴黎鐵塔；其後再換上貴族王子造型、手執鮮花漫步名勝古蹟，盡展俏皮一面；更有白馬王子Look、帶著汽球遊走塞納河畔，相信Jeffrey在古橋上回眸一笑的畫面，絕對震撼一眾咖啡豆心靈。

Jeffrey魏浚笙真係零死角超高顏值。

正所謂靚仔無分國界，Jeffrey的美貌早已跳出香港，事關他於拍攝Busking場口時，吸引大批外國人駐足圍觀，紛紛拿起電話影相及拍片，可見Jeffrey的零死角式高顏值，在美男如雲的巴黎也備受認同，為港爭光！他說：「很開心巴黎巿民也停步聽我唱歌，更有不少途人上前索合照，問我是否已出道的藝人，抑或是Busker？因為我之前到過法國北部拍廣告，當時學了數句法文，我也有嘗試用法文去回應大家的熱情，與當地人打成一片的經歷，實在相當有趣呢！」

Jeffrey魏浚笙拍攝Busking場口時，吸引大批外國人駐足圍觀，紛紛拿起電話影相及拍片

《失約巴黎》MV已於昨晚正式上架，Jeffrey除了開Live親解造歌靈感外，亦在社交平台撰寫長文分享感受，他坦言起初構思到巴黎拍MV時，朋友均覺得是不可能的任務，多得曲詞編監，以及幕後團隊捱義氣，將不可能變成可能，並化身「感恩哥」說：「自資出歌，無人能知結果好壞，但好多謝身邊的每位一直支持，最重要，要感謝一個人，一直默默為我付出，照顧好一切，不為什麼，只為拼命把我的夢想實現。外面的世界不一定如想像中美好，但不去嘗試，怎能知道行不行，我沒有多大的本領，只是身邊有很多愛錫我的人而已。」相信「那個人」看到也會心甜吧！

Jeffrey魏浚笙希望透過歌詞分享自己對追夢的堅持。

而Wyman亦在社交平台發文親解歌詞含意，力撐Jeffrey的追夢之旅，他寫道：「很多本來在身邊的朋友，都往他們的夢想之地私奔去了，很高興看到有一些把未來的藍圖逐步實體化；不過也有一些追夢到了遠方時，關係才拋錨。變回一個人，被留在散落各處的「巴黎」，該如何是好？留還是不留？That’s the question 。這首歌就是為他們而寫的。至於我，我是會繼續的，轉個形式而已，一個人也能擁有實實在在的美好新生活呀。」

Jeffrey魏浚笙在古橋上回眸一笑

聚散終有時，離開的人帶有遺憾，留下的人亦很傷感。與其在悲歡離合中走下去，不如趁早把相聚離別看淡、放下、看開，讓自己可以享受相聚的快樂，也能承受得了離別的痛苦。想繼續沉浸在Jeffrey X 巴黎的零死角靚人靚景中，切勿錯過《失約巴黎》MV；新歌在各大台亦已上架，誠如Jeffrey在社交平台以「積式金句」寫道：「目的地不是重點，過程才是，it could be anywhere！」