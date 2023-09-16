郭富城全新國內巡演深圳啟動　花半億製作︰肯定是王者級別班底

舞台王者郭富城（Aaron）日前在深圳，出席《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》發佈會，正式官宣其國內巡演新旅程即將開展。這個全新打造的《舞林星傳》巡演，將在國內逾50個多個城市舉行，首站於11月率先在深圳啟動。

郭富城日前出席國內演唱會記招。（大會相片）

郭富城的「舞林」系列演唱會，不斷刷新演唱會的製作新高度，不斷為世界各地樂迷、粉絲帶來空前的舞台視聽體驗。早前郭富城已經於美加、澳門各地完成了20場演出，口碑極佳，今次展開國內全新巡演，Aaron和團隊又再花心思呈獻另一新篇章，希望令歌迷享有耳目一新的觀感。

在發佈會上，Aaron已引爆其王者風采。（大會相片）

對於演唱會的製作，Aaron自言每次都希望尋求突破，打破常規。「今次全新巡演我會繼續和合作無間的精銳團隊，去打造全新升級版視覺盛宴，無論舞台設計、舞蹈編排、造型配搭，都力盡創作新視覺，其中可以透露少許舞台的亮點，今次將會有一個智能方塊巨型風車舞台，非常震撼和夢幻，也是一次新嘗試，還有今次仍然得到造型大師張叔平為我打造形象，也是很振奮的事，希望『舞林星傳』的舞台和製作，能讓歌迷朋友們都感受到我們的用心和覺得驚艷！我不敢自誇說什麼舞台王者的稱號，但是我站在舞台上的製作，就肯定是王者級別的班底。」

今次演唱會系列改名為《無林星傳》，喻意新篇章。（大會相片）

今次演唱會命名為《舞林星傳》亦是「新傳」的同音義，喻意今次巡演是全新篇章，但同時會展示郭富城星光旅程的經典金曲，作出適意編配，令命題更意義非凡。是次《舞林星傳》製作非常龐大，單是舞台製作也斥資逾半億去打造，絕對不惜工本，令人期待。

記招吸引過百傳媒到訪。（大會相片）

發佈會當日，內地「城迷總會」亦組織了近百名粉絲打氣團到現場支持Aaron，並獲贈月餅品牌小畫冊。他們很守秩序地靜候Aaron出現，期待獲得大合照，Aaron得知後亦特地由後台再次出來，和粉絲們合影，並為他們的小畫冊簽名，彷如小型簽名會，粉絲們既感動又開心，並高呼：「永遠支持城城！深圳見！」

粉絲數量都同樣虛埳。（大會相片）

《郭富城「舞林星傳」世界巡迴演唱會2023》首站將於2023年11月11日在深圳舉行，有關此次巡演日期與售票資訊，請各地樂迷們密切留意演唱會官方消息公佈。