網絡瘋傳陰謀論Kanye West係複製人？　面型高度都同以前好大分別

美國饒舌天王Kanye West（改名為Ye）近年開始連環爆出瘋狂失控言論及行為，早前跟第二任妻子Bianca Censori同遊意大利期間穿著裸露，兩人更在觀光船上疑似上演「活春宮」。有大批相信陰謀論的網民就整合了一連串資料，認為現時大家所見的Ye竟然是複製人？

Kanye West近期風格怪異。（VCG）

Ye在去年發布品牌Yeezy Season 9期間，因穿了寫上「White Lives Matter」的T-Shirt因涉及種族歧視而引起一連串風波。其後Ye還發布「反猶言論」被外界批評，更被多個品牌如adidas、巴黎世家等割席，亦因而潛水多時。

Ye的樣貌及五官似乎跟以前有極大分別。（VCG）

潛水數月後，Ye被拍得與新妻子Bianca出雙入對，不過整體風格都改變了很多，更多次要求Bianca「蒙面」，行戶外更只穿襪子不傳鞋，更與過往風格前衛有著極大分別。有網民指，Ye的面型及頭型有所不同，額頭比以前更高，五官亦有著明顯差別，就連身高及身形比例都有所分別。

Ye與Bianca的風格跟以前截然不同。（VCG）

好似真係唔同樣......（VCG）

更前妻Kim Kardashian還在一起時，Ye因穿衣風格出眾而獲得網民大讚，更成功改造Kim的時尚造型，不過與現任Bianca一起時，竟然要求對方蒙面、只穿上緊身衣及絲襪，穿搭都讓外界感不解。有相信陰謀論的網民指，真正的Ye因「反猶言論」而被消失，而現時出現的Ye其實是複製人，信不信由你。