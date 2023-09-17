TONE Music｜門票銷情告急 Tyson Yoshi：大家睇騷都攰使錢謹慎咗

《未來音樂選TONE Music Awards 2023》記招今日舉行，逾30個歌手及音樂單位，大會宣布頒獎禮將於10月28日在九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行，並於官方YouTube進行直播，全民票選出10個獎項，另有UNISON聯頒大獎、年度評委會票選音樂類型獎項等。



逾30個歌手及音樂單位現身《未來音樂選TONE Music Awards 2023》記招。（葉志明攝）

Tyson Yoshi在活動後接受訪問，指自己今日出席記招主要是撐朋友，因主辦在他2019年仍然在TTN（This Town Needs）underground時已很支持自己，又說其實入圍名單他只得一首歌，其他獎項自己忘了交歌，所以冇報名。問到是否不志在獎項，他坦言確實不太志在，因為自己的音樂，又廣東話、英文、國語，對各大頒獎禮評審來說很難系統化地界定，難以評分。

Tyson Yoshi（中）直認不志在獎項，旨在撐朋友。（葉志明攝）

日前TONE Music大會宣布月底的《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》門票銷情告急，僅售出約三成門票，Tyson說自己為了撐朋友，若無工作在身會買飛帶全公司撐場，笑言可以請埋記者。講到今次門票滯銷，他說自己自從有搞過Show、做舞台製作都有留意成本控制，並表示：「唔好話6月，4月後嘅show， Local嘅話其實都好似係爭啲，銷量冇之前咁癲。我覺得主辦冇問題，反而係大家真係攰，同埋之前瘋狂睇Show，哪怕係一個打工仔，自己都會考量依家係咪冇錢去旅行，或者啲飛都唔平，放黃牛又再貴啲，睇三、四場都等於啱啱畢業嘅人嘅半個月糧。依家仲有咁多Show嘅時候，佢哋可能真係會多一個考量，睇Schedule年底可能有另一隊外國或者更加鍾意嘅Artist開show，佢哋會使錢謹慎啲、小心啲。我覺得係市場略顯疲態，真係大家都攰啦。」

Tyson Yoshi認為問票銷情告急，是因為大家之前瘋狂睇Show，市場現疲態，大家亦可能會留錢做其他娛樂。（葉志明攝）

Tyson又指，自己今年都冇打算開騷，亦想像過如果去年在Star Hall的演唱會改成今年舉行，銷情可能都有點勉強。當記者提議他可做主持，Tyson就說自己一定「領嘢」，怕口快說錯話，或不小心爆粗等等。早前他與鄭裕玲（Do姐）一齊主持旅遊節目，自己都盡量控制不要爆粗，他又透露不小心Cut了Do姐線，「嘉蘭話出發前Do姐想同我傾個電話，我話好呀，佢一打嚟，我冇佢電話，見到咁靚Number又唔知邊個嚟，我就冇聽，後尾佢先Message話想同我傾過電話，大鑊！唔小心Cut咗人線，之後先打返去傾吓偈。」他指自己早前有傳短訊Do姐講生日快樂。

Tyson Yoshi和Do姐做旅遊節目的短片被剪成Meme，他笑言想不到自己表現如此尷尬都得到大家喜愛。（葉志明攝）

同場亦有孫曉賢（Kendy），早前出過兩隻日文歌的她，稍後將會與樂隊去日本開Show，目前正積極學日文，想用日文同當地歌迷打招呼。Kendy指自己用出《無名序》時在日本印碟，對方建議她把自己的廣東歌翻譯成日文，因此就推出日文歌，稍後將會出第三首。講到曾合作過的張天穎（Jaime）近日被指遭男友吳啟洋（Phoebus）背叛及狠飛，Kendy有約過對方飲嘢，但席間冇傾感情事，不過她見對方心情不錯有講有笑，又大讚對方是很有才華、前途無可限量的音樂人。

Kendy稍後將去日本開和加拿大演出。（葉志明攝）

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