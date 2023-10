電音介紹｜DJ神父與Melodic Techno

最近在中文媒體間流傳一段熱門短片,一位身穿神父造型的DJ正在打碟,令人聯想到以神父造型作包裝的法國電子音樂人Tchami。後來細看文字,得悉片中DJ是一位真正的神父,名字叫做Guilherme Peixoto,藝名則為Padre Guilherme(註:Padre是西班牙文Father的意思)。當宗教與電音看似南轅北轍,兩者在Padre Guilherme身上結合時卻產生了神奇的化學作用,畫面充滿衝突感卻不失違和感。究竟這位DJ神父是何方神聖﹖他所播放的音樂正是現今EDM世界所流行的Melodic Techno?

早前在里斯本舉行的第37屆普世青年節(World Youth Day),Padre Guilherme穿上神父裝束化身DJ以30分鐘的電子音樂在早上喚醒一眾教徒迎接日出。

神父也會播Avicii

片段攝於8月初在里斯本舉行的第37屆普世青年節(World Youth Day),有約150萬青年齊集海邊參與守夜朝拜聖體,及後在星空下草地上渡過晚上。翌日早上,Padre Guilherme便站在台上打碟,用電子音樂喚醒一眾信徒迎接日出,成為教宗方濟各閉幕彌撒的前奏。依片段所見整個DJ Set為時30分鐘,以重新混音的Melodic Techno版本聖詩為主,亦加入了EDM例如瑞典DJ Avicii的《The Nights》。由本為神父的Padre Guilherme播放《The Nights》,為歌詞中的「Father」添上了另一層意義,現場氣氛和規模絕不遜色於一般戶外電子音樂節。

據報道指,約150萬名信徒聚首於葡萄牙太加斯河(Tagus River)旁的Campo da Graça。

來自葡萄牙的Padre Guilherme現年49歲,來自天主教布拉加總教區。一般小孩會在2-3歲時受洗,但Padre Guilherme卻在出生後數天便受洗,原因是他在出生後數天,醫生跟他的母親說他無法活過那天晚上。他的母親便決定把他帶回家渡過最後一晚,並祈禱若上天能拯救兒子的生命,甘願奉獻兒子。最終Padre Guilherme活過來,長大後看到他教區的神父如何幫助有需要的人,在其影響下便在13歲進入神學院,直至24歲成為一名神父。

打碟歷程始於為教區籌款

在神學院時他已接觸音樂,他參加過搖滾和流行曲的音樂團體,而周末便到的士高,但當時他並未接觸打碟。2006年,由於當時他的教區需要籌募經費,便與教區幹事商討舉辦各種活動,其中一項是讓年輕人唱歌的卡啦OK,但他們的選曲以情歌為主讓參與者昏昏入睡。眼見活動氣氛變得沉寂,Padre Guilherme便開始選播其他類型的音樂,例如葡萄牙的搖滾和樂隊AC/DC、Ramnstein等的音樂,成功挽回活動的氣氛。

這次經驗讓他愛上播放音樂,但最初只是簡單的一首接一首播放,沒有任何混音技術可言。後來他發現若果要成為一位真正的DJ,便需要接受專業的訓練,最後便在一間名為「ProDJ」的葡萄牙學校學習打碟。

疫情經間Padre Guilherme在網上直播分享音樂,他希望在艱難時間為觀眾帶來一點快樂,亦發現觀眾對於他作為一名神父打碟感到莫大興趣。

「哈利路亞」也可以變得Melodic Techno

Padre Guilherme從不掩飾他對音樂的愛,他曾在2019年的梵蒂岡會議上,向教宗表達自己對聖詩和電子音樂的熱愛,並希望自己的耳機能得到教宗的祝福,最後亦得到教宗的同意。Padre Guilherme起初從EDM著手,直至疫情便嘗試其他不同類型,包括Progressive、Afrobeat、Techno,以至現在他頻繁播放的Melodic Techno。

Padre Guilherme曾在2019年的梵蒂岡會議上,向教宗表達自己對聖詩和電子音樂的熱愛。他奉上自己的耳機並希望能得到教宗的祝福。

Padre Guilherme不單是一位DJ,更會製作自己的音樂,在串流平台能找到十多首作品。在普世青年節的演出中,他便播放多首自己製作的歌曲,例如以《Aleluia》作為開場歌曲,在進入Drop前的一句「哈利路亞」緊接Melodic Techno標誌性的聲音和氣氛鋪墊,兩者結合得恰到好處,確實是有趣的體會。

在普世青年節後推出的新EP《TODOS TODOS TODOS》中,同名歌曲便取樣了教宗會引領教徒念出的說話「todos, todos, todos」,在西班牙語和葡萄牙語中是「每個人」的意思。這種傳道方式保持了音樂性,採用了電子音樂常見的取樣(Sampling)概念,將與宗教相關的說話成為歌曲的Vocal。即使不明箇中意思,亦無阻享受音樂的本身。

Padre Guilherme在2023年9月初經音樂廠牌Lux Aerterna發佈EP《TODOS TODOS TODOS》。EP內一共有四首作品,皆來自Padre Guilherme的製作。

2010年代末興起的Melodic techno

根據Padre Guilherme所說,現在他主要製作和演出的音樂類型是Melodic Techno,這是一種今天流行的電子音樂類型。它受Techno、Trance和傳統Progressive House影響很深,用上Techno常見的鼓、迷幻的Synth Lead以及豐富的Pad和Atmosphere聲音,著重歌曲的旋律性,交織出刺激聽眾肉體和精神層面的音樂。

Melodic Techno的流行,有人歸咎於大型電子音樂平台Beatport在大約2018年新加入的音樂分類「Melodic House and Techno」,當時為這類未被充分定義的音樂建立一個容身之所。它的出現引來不同反應,Techno愛好者不賣帳認為它根本稱不上為Techno,另一邊廂有人批評只是為現存音樂貼上新標籤的包裝手法,根本與Trance或傳統Progressive House分別不大。相對地,Melodic Techno同時亦得到它的支持者,吸引不少製作人加入它的熱潮。

全球知名電子音樂平台Beatport歷年重整音樂庫的音樂類型,加減不少類別。成效眾說紛云,最大爭議一般落在音樂標籤的正確性。2018年3月為音樂庫加上「Melodic House and Techno」類別。

音樂的類型標籤總是在音樂本身存在一段時間後,才被人配上名字以茲識別。一些音樂網站皆認為,現在Melodic Techno的聲音可追溯至2010年代初期。Tale of Us和Mind Against等製作人在當時開始探索新的聲音,從他們的舊作已能聽出今天Melodic Techno聲音的影子。整個音樂類型發展至2010年代後期和2020年代時,擔起Melodic House的音樂廠牌包括有Tale of Us的Afterlife以及Solomun的Diynamic Music,烏克蘭二人組合ARTBAT和Tale of Us成員Matteo Milleri的個人企劃Anyma皆成為Melodic Techno的代表人物。

意大利二人電子組合Tale Of Us由Carmine Conte(左)和Matteo Milleri(右)組成,他們在學時期認識,自2016年開始舉辦以Afterlife為名的派對。二人各有自己的個人企劃,Carmine Conte的名為MRAK,而Matteo Milleri的則名為Anyma。

攻佔主流市場的Melodic Techno

發展至2020年代,獲得主流商業成功的Melodic Techno便要數到品牌Afterlife。意大利二人電子組合Tale Of Us由Carmine Conte和Matteo Milleri組成,他們自2016年開始舉辦以Afterlife為名的派對,並在Ibiza夜店Space駐場。Afterlife其後發展成音樂廠牌並推出第一張合輯《Realm Of Consciousness》。最令人印象深刻的莫過於他們的現場表演,結合音樂、影像和NFT的計劃,在現場的巨型熒幕中可以見到片中的倒吊人或機械人隨著音樂和燈光緩緩移動,為音樂賦予故事。

Anyma和團隊創立了一個名為「EVA 0」的人型機械器。每一首歌曲完成後,便以EVA 0為主軸製作影像。除了會在演出中播放,更獨立成NFT。

Afterlife的表演模式華麗,結合不同感官享受,令他們的演出片段經常在社交平台流傳,令Melodic Techno伴隨著片段得以傳播。他們的Melodic Techno加入了EDM主舞台的思維,透過歌曲的Build-up和Drop製造起伏牽動觀眾的情緒。縱使他們的音樂和演出被評為偏商業,未能得到部份電子樂迷的垂青,卻為不少樂迷打開了Melodic Techno的大門。

今天主流Melodic Techno的龍頭品牌Afterlife以衝擊性的影像演出見稱,圖中被戲稱為「倒吊人」的影像正是Afterlife品牌的標誌。

電子音樂與宗教

Melodic Techno透過旋律和氣氛,散發時而迷幻,時而神秘,時而史詩的感覺,讓聽者達到精神層面的滿足,相信這就是它被形容受Trance影響的原因。人與音樂的精神連結,可能就像人與宗教或信仰的精神連結,某時候只能感受而難以言喻。宗教渴望推崇愛與和平,電子音樂的Rave文化亦宣揚PLUR(Peace、Love、Unity、Respect)精神,在這一點上兩者是沒有衝突的,亦只能說Padre Guilherme在詩歌、福音音樂這些傳統宗教音樂以外,找到了Melodic Techno這個嶄新媒介。

利申:筆者沒有宗教信仰。

波盛激情推介:Melodic Techno音樂

ARTBAT, Argy, Zafrir – Tibet

CamelPhat – In Your Eyes

Oliver Koletzki – Candyflip

Padre Guilherme – TODOS TODOS TODOS

Tale of Us, Mind Against – Astral