李幸倪成今年首擁兩五台冠軍歌歌手　承諾開騷：時機啱就會發生

Gin Lee李幸倪今年轉投新唱片公司英皇娛樂，首支派台作品《Dum Dum》上架後，即橫掃五大流行音樂排行榜冠軍。早前推出的第三首歌曲《企好》日前亦成為五台冠軍歌曲，令Gin成為今年首位擁有兩首五台冠軍歌曲的歌手，氣勢強勁。



得知好消息後，粉絲為Gin送上驚喜慶祝，借高層之名呃Gin回公司開會，事實上粉絲已一早準備好氣球及蛋糕，待她踏出𨋢門大家一擁而上兼歡呼，令她非常驚喜。Gin講到：「好多謝Fans Club俾呢個surprise我，Thank You。我《企好》呢首歌可以攞到咁好嘅成績，第二首五台冠軍，你哋嘅功勞好大好大！多謝你哋嘅支持！加油！」Gin亦有將功勞歸功於團隊，表示會成為她一大動力。

大把Fans與Gin慶祝。

Gin透露現時正積極籌備官方歌迷會，希望凝聚一班愛錫自己的朋友，日後有更多機會近距離與大家見面。被問到會否開演唱會報答大家，Gin謂有不少人問過但其實她已跟公司計劃好：「我唔想太快做呢件事，因為想儲多啲新歌。而家階段嘅我無論心態、整個歌路，各方面都有一個好大嘅轉變，我想儲多啲呢一個階段嘅我嘅歌，時機啱嘅時候，演唱會就會發生。大家，等我！」

Gin承認終有一日會開演唱會。

接近年尾，Gin今年第四首作品《後人類的美麗與哀愁》亦剛剛派台，她留意到網民及歌迷對新歌都有不同意見，無論唱法及曲風，Gin謂：「呢個就係我喺年初嘅時候講，今年會一路出歌，同埋每一次出歌都希望可以帶到啲新嘅元素、唔同嘅驚喜俾大家。我會繼續朝住呢個目標，繼續一路出唔同曲風嘅歌。」