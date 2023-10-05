洪嘉豪首與黃偉文合作感興奮　新歌《只要你不尷尬》MV對戰喪屍

為新歌MV拍足24小時，洪嘉豪笑言收工自己都變喪屍。

洪嘉豪近日推出單曲《只要你不尷尬》，事前在社交媒體讓一眾網民投票揀選新曲封面，本身打算搞笑地放上一張素顏大頭照，豈料票數一面倒，連同公司嘅Jackal@Dear Jane、陳蕾及moon tang等人全數投此照片，嘉豪更說：「其實只係玩野放出黎，你哋唔好咁痴線」試圖力挽狂瀾，可惜一切已經太遲。

最新歌曲除了一直合作無間的周錫漢負責編曲監製之外，更找來嘉豪一直很期待合作的Wyman黃偉文填詞，嘉豪說：「今次好開心可以邀請到我一直以來好欣賞的作詞人黃偉文先生合作，第一次合作事前我地都傾咗好多計，佢亦都好了解我性格，坦白講一開始我收到份歌詞嘅時候其實我未係好消化到，但到後來我再睇呢份歌詞，就發現Wyman其實係寫咗一份只有我先可以唱到嘅歌詞，我覺得真係非常之有緣份兼好好運氣，好多謝佢。」

MV中，為向心儀女生表白瘋狂end game。

MV入面嘉豪飾演有無限復活技能的人，為了向心儀女生表白，不惜一次又一次在喪屍世界裡冒死拯救她，可惜在嘉豪成功拯救她後，準備獻花表白時女主角卻一時受驚一手推開他， MV中的嘉豪頓覺尷尬非常，最後決定自行 「end game」為了令MV更有電影感，除拍攝手法外，亦特意找來多位演員飾演喪屍「今次係我拍咁多MV入面最辛苦嘅一次，足足拍咗24個鐘有多，嘩！收工嗰一吓我自己都覺得我有喪屍feel，真係辛苦哂一班工作人員特別係扮演喪屍嘅朋友。