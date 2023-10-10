JUDE曾若華自爆離巢華納好大怨氣：我至今仍是個不知名藝人

唱作歌手JUDE（曾若華）15年出道，一直與華納唱片合作，曾推出過《格拉斯哥流浪》、《人間失格》、《零分》等歌曲，不過早年她曾因想專心創作、被公司指懶散而雪藏，儘管後來解凍，但隨住公司愈簽愈多新人，力捧陳蕾、MC張天賦、洪嘉豪等後起之秀，JUDE近年曝光率明顯已極低，上首歌已數到去年9月的《晚睡症》，華納的大Project「Future is Now」結集多名藝人，但都冇預她一份。而JUDE亦終於步衛蘭、衛詩後塵離巢，今日（10日）宣布與華納結束十年合作關係，同時清空IG。

JUDE宣布與華納結束10年賓主關係。（IG@judetsang）

Jude（右二）曾與衛蘭、衛詩、連詩雅組成「Dear John」，如今4人皆已全數離開華納。（YouTube截圖）

JUDE的離別感言明顯帶有怨氣，她不諱言感失望，雖然她很榮幸與才華洋溢的團隊共事，不過就表示：「我必須承認我對事情的結果有點失望，當我簽約時，我以為我的生活會有所不同，但最終我仍是開始時那個不知名的藝人。」她感謝一切的經驗和相遇，最重要是無論起跌都追隨着她的粉絲，言談間似是感到愧對他們，JUDE說：「沒有你們的支持，我今天不會仍然在此。對你們來說我可能是個騙子，因為我需要很長時間才能出歌。」

Jude貼出自己的華納員工證。（Ig@judetsang）

Jude點名感謝幾個同事，坦言離開舊東家心情很複雜，不過對這趟旅程的經歷，她銘記於心，最後她謂：「我現在確實是窮到不得了，但至少我有自由。」並期待新旅程的開始。

Jude曾憑《零分》奪叱咤歌曲獎，其中與MC張天賦合唱的版本更在YouTuber錄得逾300萬觀看數，不過仍無法為其音樂事業帶來太大起色。（叱咤903）