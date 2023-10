輕談淺唱不夜天｜鍾說？鍾雪瑩？《填詞L》！廣東歌萬歲！

本欄目在7月刊登的《尋找「鍾說」 Looking For Her Hidden Tracks》,至今半年未到,鍾說就已經不再「hidden」,成為大家認識的鍾雪瑩。填詞時的她是鍾說,演戲時的她是鍾雪瑩。問題來了,她在電影《填詞L》戲外是演員,戲內是填詞初哥,對於今次用哪一個名字作為本題主角,我腦中亦閃過片刻混亂……但無論如何,今次的主旨是什麼絕對清晰,此姝憑香港電影《填詞L》角逐今屆金馬獎影后,無論是支持她還是電影,在地球不同角落的香港人也絕對應該向天大叫一句:「廣東歌萬歲!萬歲!萬萬歲!」

「鍾說」是我第一位不靠人脈,直接在Instagram聯絡訪問的音樂人。

鍾雪瑩在2022年憑《殺出個黃昏》提名香港電影金像獎「最佳新演員」和「最佳女配角」。

鍾雪瑩憑香港電影《填詞L》角逐第60屆金馬獎影后。

戲裡戲外串連着雙重身份

早在2022年,不少港產片已有鍾雪瑩的身影,她憑《殺出個黃昏》提名香港電影金像獎「最佳新演員」和「最佳女配角」,加上電視劇、MV的演出,她時而是填詞人鍾說,時而是演員鍾雪瑩,可說是無限變身。大學修讀傳理系的她,在學期間已不斷修煉填詞,直至辭任商台DJ工作後才走進電影大銀幕,看似是無限轉型,實則是年少已植根的「電影夢」。

在多部港產片能見到鍾雪瑩的身影。

回想童年,每天「煲碟」是她家裡的恆常運作,長大後才發現童年一直被電影滋養着。數月前的訪問,她對電影夢的承諾還小聲地說着:「希望觀眾不會因為我而覺得套戲不好看,就夠了。」觀察型的她怯懦踏實地一步步朝着電影人、填詞人的夢進發。闊別數月,鍾雪瑩從台灣傳來的消息卻一點也不低調,不只是超額完成,今年更衝出香港,憑香港電影《填詞L》角逐第60屆金馬獎的「最佳女主角」!有趣的是,電影一脈相承地串連着她電影人與填詞人的雙重身份。

電影《填詞L》一脈相承地串連着她電影人與填詞人的雙重身份。

電影《填詞L》中,主要演員大多是音樂填詞人。

電影《填詞L》讓大家看到香港電影和廣東歌的凝聚力和可能性。

海納百川新生代

鍾雪瑩興奮地說着:「無論是台前還是幕後,這套電影都充斥着音樂填詞創作人。電影主角的原型,正是編劇暨導演黃綺琳。我還發現電影內九成的主要演員都是音樂填詞人,所以在電影拍攝期間,我們有很多音樂上的交流,讓我見識了不同填詞人的創作思路及創作方法,並看到自己的不足,我的填詞世界像由零開始重新上路。今次拍攝竟然能把我的電影世界和廣東歌填詞奇妙地串連在一起!我也看到廣東歌和香港電影的凝聚力,以及更多的可能性,這套電影對我來說真的是一個很奇妙的經歷!」

演出電影是鍾雪瑩辭任商台DJ後的事。

演員時是鍾雪瑩,填詞時是鍾說,無限變身。

鍾雪瑩任何表情都略帶神經質,氣質有點詭異。

誰說現在再沒娛樂圈?每個年代也需要一批既具影響力,又能推動行業前行的生力軍,只是演繹的方式不同了,鍾說(又或是鍾雪瑩)絕對榜上有名!不需要探討這是最好的年代,還是最壞的年代,鍾小姐充分演繹好什麼是「吸引力法則」,什麼是「念念不忘,必有迴響」!在兩次訪問中,筆者還發現此姝不但有着清𥇦的目標,亦具獨立性和韌力,以及推動香港電影及廣東歌的非一般堅持。

鍾雪瑩在童年時每天「煲碟」成就今天的「電影夢」。

鍾雪瑩對自己有着清晰的目標,並具獨立性和相當的韌力。

她擲地有聲地說着:「人不會時時刻刻也精幹勇敢,總會有猶豫的時刻。我的方法是勇往直前,成為精準且海納百川的人,希望能夠見識世上所有事,過濾再自我精煉後,投放到未來每一分鐘的作品,又或是每一粒歌詞。」一個超會演戲的填詞人,一個超會填詞的影后即將誕生!希望這是筆者給鍾雪瑩提早的祝捷!

