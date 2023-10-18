張學友演唱會2023｜10月24日優先訂票攻略+座位表/門票連結

歌神張學友相隔5年，終於宣布將於12月假紅館舉行10場橫跨聖誕節的世界巡迴演唱會香港站《張學友 60+巡迴演唱會》。今次是學友第十個個人演唱會，將會開設三面台，據知每場只得6000座位，樂迷絕對是爭崩頭。現在就為大家整合張學友演唱會2023的購票攻略，包括門票價格、優先訂票、公開發售日期等詳細資訊，樂迷記得密切注意！

今次是學友第十個個人演唱會。

學友演唱會日期分別為，12月13-14，16-17，19-20，22-23及25-26日共十場演出，將會橫跨聖誕節。學友昨日（17日）在記者會受訪時透露，十場是相當有把握的數字，被問到是否準備加場或可會加設跨年檔期，學友直言要看觀眾反應。今次門票票價將分為$1280丶$980丶$580。

歌神張學友相隔5年，昨日（17日）舉行盛大記者會宣布即將於12月假紅館舉行演唱會。（梁碧玲攝）

《張學友 60+巡迴演唱會》詳情

演出日期︰12月13，14，16，17，19，20，22，23，25，26日

演出場地︰紅磡香港體育館

票價︰$1280丶$980丶$580

優先訂票︰

花旗銀行信用卡用戶：10月24日及25日早上10時起

訂票熱線︰31 288 288

花旗銀行信用卡優先訂票連結︰按此

FWD富衛人壽客戶會員優先訂票︰10月25日早上11時起

公開發售日期︰10月27日

購票連結︰按此

張學友重提開騷期間耳水不平衡頭暈跌倒。（梁碧玲攝）

另外，張學友演唱會2023座位表仍未發布，大家可以先參考紅館三面台的座位表。