「最帥鋼琴家」Maksim相隔8年襲港開騷　為香港樂迷打造特別曲目

有「最帥鋼琴家」美譽的克羅地亞鋼琴家Maksim ，於2022年開啟了新一輪世界巡迴演奏會「The Collection」。闊別香港8年，將於11月2日（星期四）暨九龍灣國際展貿中心 (KITEC)的展貿廳2 (Rotunda Hall2) 晚上7點半與樂迷度過最特別夜晚。

Maksim更特別為香港粉絲精心打造亞洲巡演最與眾不同的一站，遴選眾多經典曲目，包括Coldplay、John Legend、Queen的最熱門歌曲，以及經典電影《教父》、《加勒比海盜》、《權力的遊戲》的主題曲，當然還包含李斯特和蕭邦的古典傑作，以及他過往專輯中最有代表性的作品，分別有造成一股Maksim「鋼琴旋風」的《手勢》、《出埃及記》、《大黃蜂的飛行》及《出埃及記》等，並以更奪目的方式呈現給樂迷。

現年48歲的Maksim，其大師級琴技及男神級顏值，風靡萬千樂迷，連香港殿堂級歌手徐小鳳亦是其粉絲，他於2014年12月冬至前夕假會展舉行演奏會時，小鳳姐稱自掏腰包買飛捧場，稍後更專程到後台集男神郵，未知小鳳姐今次會否再垷身追星呢？而Maksim亦於2004年曾與歌手梁漢文合作歌曲《信望愛》，他坦言最愛香港粉絲夠熱情，對這顆「東方之珠」絕不陌生。

Maksim這次世界巡迴音樂會以「The Collection」為核心，意指他親自集結數十年來的創作與體悟，於其經典曲目中挑選演奏歌曲，匯集成一個歌單；盼能在新專輯籌備釋出時，以全新的形式將一首首典藏曲目重新詮釋。

Maksim早前在台北的演奏會記者會上，慨嘆疫情阻隔了跟粉絲的交流，稱自從9歲起就踏入鋼琴演奏家的職業生涯：「因為我認為這就是我生活的一部分，而不是工作。雖然一開始或許會覺得有點困難，但透過做運動和瑜伽，我逐漸變得適應，也能趁這段時間好好陪伴家人。」熱愛鋼琴演奏的他，相信舞台亦是他另一個家，而台下的粉絲亦被視作「家人」。