披頭四宣布11月推出最後一首歌　靠AI重現John Lennon歌聲

英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）雖然拆夥超過半世紀，但至今依然深刻影響著當代流行音樂。而香港時間昨晚樂隊就宣布將於11月2日推出樂隊最後一首未曝光的歌曲《Now And Then》，令一眾樂迷感興奮。

披頭四宣布11月推出最後一首歌。

The Beatles雖然拆夥超過半世紀，但至今依然深刻影響著當代流行音樂。

《Now And Then》由John Lennon作曲和演唱，Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr創作，並在四十多年後由Paul和Ringo合作完成。歌曲的故事始於1970年代末，當時John在紐約Dakota Building的家中錄製了一段帶有歌聲和鋼琴聲的Demo。1994年John的妻子Yoko Ono Lennon將這段錄音與John為 《Free As A Bird》 和 《Real Love》錄製的Demo交給了Paul、 George 和 Ringo，這兩首歌曲後來作為全新的The Beatles歌曲，分別於1995年及1996年作為單曲發行及作為《The Beatles Anthology》項目的一部分。同時，Paul、 George 和 Ringo與製作人Jeff Lynne一起錄製了部分並完成了《Now And Then》的初步混音，然而在當時的技術限制下無法將John的歌聲和鋼琴聲分開，以致無法完成這首歌所需要的清晰、明亮的混音效果，令歌曲一度擱置。

《Now And Then》由John Lennon作曲和演唱，Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr創作，並在四十多年後由Paul和Ringo合作完成。

直至2022年，Paul和Ringo開始完成這首歌曲。除了John的歌聲外，《Now And Then》還包括了George於1995年錄製的電結他和木結他、Ringo的新鼓及Paul的低音結他、結他和鋼琴，與John的原始演繹非常匹配。Paul加入了受George啟發的滑音結他獨奏（slide guitar solo），他和Ringo也為合唱部分提供了和聲。

Paul在6月的一次媒體訪問中首次透露了是靠人工智能（AI）技術將已故的連儂錄音解構而成。

對於這首未曝光的歌曲，Paul說：「那是John的聲音，清晰明亮，相當感人。我們所有人都參與其中，這是一個真正的The Beatles錄音。2023年仍在創作屬於The Beatles的音樂，並發布一首尚未公開的新歌，我認為這是一件令人興奮的事情。」而Ringo說：「這是我們與John猶如在房間內最親近的時刻，對我們來說都非常感動。感覺就像John在那裡一樣，很奇妙。」Paul在6月的一次媒體訪問中首次透露了是靠人工智能（AI）技術將已故的連儂錄音解構而成。另外，新歌亦會收錄在下月10日重新發行的兩張經典精選碟《Red》及《Blue》內。