披頭四宣布11月推出最後一首歌　靠AI重現John Lennon歌聲

英國殿堂級樂隊披頭四(The Beatles)雖然拆夥超過半世紀,但至今依然深刻影響著當代流行音樂。而香港時間昨晚樂隊就宣布將於11月2日推出樂隊最後一首未曝光的歌曲《Now And Then》,令一眾樂迷感興奮。

《Now And Then》由John Lennon作曲和演唱,Paul McCartney、George Harrison和Ringo Starr創作,並在四十多年後由Paul和Ringo合作完成。歌曲的故事始於1970年代末,當時John在紐約Dakota Building的家中錄製了一段帶有歌聲和鋼琴聲的Demo。1994年John的妻子Yoko Ono Lennon將這段錄音與John為 《Free As A Bird》 和 《Real Love》錄製的Demo交給了Paul、 George 和 Ringo,這兩首歌曲後來作為全新的The Beatles歌曲,分別於1995年及1996年作為單曲發行及作為《The Beatles Anthology》項目的一部分。同時,Paul、 George 和 Ringo與製作人Jeff Lynne一起錄製了部分並完成了《Now And Then》的初步混音,然而在當時的技術限制下無法將John的歌聲和鋼琴聲分開,以致無法完成這首歌所需要的清晰、明亮的混音效果,令歌曲一度擱置。

直至2022年,Paul和Ringo開始完成這首歌曲。除了John的歌聲外,《Now And Then》還包括了George於1995年錄製的電結他和木結他、Ringo的新鼓及Paul的低音結他、結他和鋼琴,與John的原始演繹非常匹配。Paul加入了受George啟發的滑音結他獨奏(slide guitar solo),他和Ringo也為合唱部分提供了和聲。

對於這首未曝光的歌曲,Paul說:「那是John的聲音,清晰明亮,相當感人。我們所有人都參與其中,這是一個真正的The Beatles錄音。2023年仍在創作屬於The Beatles的音樂,並發布一首尚未公開的新歌,我認為這是一件令人興奮的事情。」而Ringo說:「這是我們與John猶如在房間內最親近的時刻,對我們來說都非常感動。感覺就像John在那裡一樣,很奇妙。」Paul在6月的一次媒體訪問中首次透露了是靠人工智能(AI)技術將已故的連儂錄音解構而成。另外,新歌亦會收錄在下月10日重新發行的兩張經典精選碟《Red》及《Blue》內。