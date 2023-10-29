專訪｜馬浚偉開騷為素人造就出路機會　盼觀眾能尋回生活小確幸

馬浚偉演過數之不盡的經典劇集，《十月初五的月光》、《洛神》、《帝女花》等都是其代表作，但很多人都忘記馬浚偉其實是歌手出身，在樂壇亦奪過新人獎項。近年積極參與藝術創作的馬浚偉，即將於11月舉行六場演唱會《～幸福·春夏秋冬～Ma’ster Mic演唱會2023》，馬浚偉更身兼監製、藝術及創意總監、主唱四職，並加入創新元素，為觀眾帶來前所未有的沉浸式視覺音樂盛宴。



採訪、攢文：關穎賢

攝影：胡凱欣

場地：麗豪酒店 @ 龍門客棧



馬浚偉將於11月舉行6場演唱會。

接受《香港01》訪問時，馬浚偉透露了籌備今次演唱會的背後原因是留意到過去疫情期間，有很多人遇上情緒問題，就算疫情通關後仍感壓抑無法釋放。加上身邊好多朋友情緒受影響，無論工作或者娛樂方面都失去了幸福感，少了發現身邊的美好，所以今次演唱會並不是以一般演唱會邏輯來構思，而是從音樂、戲劇及視覺藝術作主軸，希望能夠從這幾方面去療愈觀眾的心，最終目的是為觀眾尋回幸福感。

馬浚偉透露今次演唱會並不是以一般演唱會邏輯來構思。（胡凱欣攝）

近年觀眾對演唱會的要提高，馬浚偉表示今次特別加入了非一般的沉浸式演出，而是在投射、燈光、環迴立體聲、氣味等來著手帶觀眾進入另一個幸福空間。今次演唱會整個構思過程都站在觀眾角度，不只每首歌都會配合不同的視覺藝術效果，亦會有春夏秋冬的故事延續下去，更邀請了6為年輕人擔起戲劇部分，在各方的互動之中帶動了微妙的化學作用：「入場咩都唔使做，好好享受，我相信精心設計嘅兩個幾鐘，會令你有種幸福的感覺！」

馬浚偉表示今次特別加入了非一般的沉浸式演出，而是在投射、燈光、環迴立體聲、氣味等來著手帶觀眾進入另一個幸福空間。（胡凱欣攝）

相信對於不少人來說，馬浚偉的身份都被歸類為演員，但作為歌手出聲的他而言，音樂一直都是不可或缺的一部分。馬仔笑言到現在仍然很愛唱歌，亦很喜歡看歌唱比賽，而自己最欣賞的新生代歌手就是MC張天賦。問到現時當新人是否比當年容易？馬在直言：「以前入行好難，唔參加大型比賽、贏冠軍都冇用，我都第44次先贏啦！」

馬仔續指進入自媒體年代，現時入行相對地比較容易，可以一下子爆紅，能夠在社交平台展示自己才華當然是好事，還寄語一眾新生代歌手：「記住，幾多haters留言，幾多人話唔鍾意你都唔重要，最緊要係你自己有冇做好你嘅本分。值得有人鍾意自然有人鍾意，藝術從來都係孤獨，講到尾就係我要堅持我認為啱嘅方向先有你嘅style。 」

馬仔最欣賞的新生代歌手就是MC張天賦。（胡凱欣攝）

提到當年在人氣極高時不再接拍劇集，是否與失落視帝有關？馬仔笑言：「咁多年都經常入圍最後5強，我攞過最受歡迎男角色未攞過視帝，對我嚟講我又真係覺得OK。如果有日公司頒個視帝畀我，我一定好開心攞，但冇頒畀我或者我未係時候攞，我又覺得唔係問題，因為我依家更加著重自己喺藝術嘅感受。」

對於轉投舞台及藝術製作，馬仔直言視野起了極大改變：「馬浚偉做咗30年，畀唔畀個獎我都係咁做，依家係我入行以來最輕鬆自在嘅階段，因為我冇包袱，我同任何一個機構都係單一工作，唔屬於任何公司，我屬於我自己。 」