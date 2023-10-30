中年好聲音2｜安雅希低音獲讚穿透力強　古淖文妖爆演出斬獲MVP

無綫音樂選秀節目《中年好聲音2》《中年好聲音2》昨晚（29日）播出的一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30強分成6組進行比賽，由Eric Kwok擔任星級導師。經過一番激戰，最終《Memory》隊獲得87分成為全場最高分，獲得86分的《那些年》隊和獲得85分的《如果我是陳奕迅》隊緊隨其後；最低分三隊分別是84分的《我要》隊、83分的《路黑山高錫人夜》隊和78分的《越唱越強》隊，最終《我》隊淘汰了鄔慧芳、《路》隊淘汰了李振鵬，《越》隊則淘汰了劉肇文和譚權輝。至於是集MVP則由《我》隊的古淖文獲得；4位被淘汰選手由評審決定。

估唔到賽前鬧矛盾嘅《Memory》隊，最終會拎到全場最高分。

周國豐讚王玥唱英文歌有進步。

安雅希獲點名大讚。

由安雅希、王學琳、曾蜜詩、王玥和林若盈組成的《Memory》隊，賽前因隊長安雅希和曾蜜詩鬧意見分歧，令隊內氣氛異常緊張！幸而正式比賽時，原本不被看好的五位女士爆發小宇宙，一唱一和配合度極高，反高潮獲得全晚最高分87分！當中王玥和安雅希更獲點名大讚，周國豐說：「王玥做得好好，你應該唔擅長唱英文歌，如果你2、3個星期就練到咁，真係好犀利。」追求穿透力的伍仲衡則說：「以為安雅希會唱高音，點知你突然落到好似地牢咁低，嘩！幾鬼有穿透力，好好聽。」

劉可、黃劍文、沈宗賢、袁思樂和鄭梓浩組成的《那些年》隊，上演4男追1女戲碼，袁思樂以貌似婚紗的白色拖尾裝上陣，4位型男則各自代表不同時空的男生，5人演出甚有舞台感，最終獲得86分。周國豐笑言：「好似4男爭1女咁，成件事冇乜尷尬感覺。」邊彈結他邊唱的黃劍文，同樣獲讚唱低音表現出色。至於「5燈戰隊」顏米羔、梁浩賢、劉威煌、譚輝智和朱博文組成的《如果我是陳奕迅》隊，最終獲得85分，五子獲讚表現最平均及紮實。

《那些年》隊上演4男爭1女。

《如果我是陳奕迅》隊獲得85分。

陳蒨葶、古淖文、尹新杰、鄔慧芳和李榮耀組成的《我要》隊，五人以Bling Bling舞衣上陣又跳又唱，High爆全場！陳慧嫻大讚：「好妖好姣，媲美葉德嫻個MV。」伍仲衡則說：「呢首歌好啱古淖文，你個樣真係好妖。」惟《我要》隊獲得84分排第4。憑着妖爆演出搶盡焦點的古淖文最後更獲頒MVP獎項，負責選出本集MVP的陳慧嫻說：「我嘅評選準則係成晚令到我最深刻印象嗰一位，佢帶動咗成隊嘅氣氛！」

而陳蒨葶（粉紅色衫）嘅結實腹肌絕對是亮點。

《我要》隊夠晒妖！

陳燕娜、麥素華、簡潔明、陳麗媚和李振鵬組成的《路黑山高錫人夜》隊，身為隊長的燕娜在隊內年紀比較輕，應對隊內幾位阿姐比較吃力，更被Eric Kwok指「呢隊感覺唔係特別和諧」，最終《路》隊獲得83分排尾二，隊內唯一男士李振鵬被淘汰，周國豐說：「你發揮機會唔多，4個女仔加1個男仔，可能因為要遷就4個女仔嘅key。」

妖到爆嘅古淖文獲得MVP。

至於陳俞霏、劉肇文、林偉璣、譚權輝和周碧嘉組成的《越唱越強》隊，雖然有兩度獲得5燈的「10燈魔人」陳俞霏加持，但似乎獨力難支，《越》隊只獲78分成全晚最低分，張佳添說：「A Cappella係幾驚喜，但入咗Band之後個音準就時好時壞，有啲炒粉。」伍仲衡說：「好似慶功宴開Party咁，我覺得有少少嘈，如果陳俞霏做Main Vocal嘅時間多少少，會令到隻歌更加有味道。」