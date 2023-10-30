張學友演唱會2023｜加開8場11.8公售　訂票攻略+座位表/門票連結

歌神張學友相隔5年，宣布於12月假紅館舉行10場橫跨聖誕節的世界巡迴演唱會香港站《張學友 60+巡迴演唱會》，由於反應熱烈門票已經火速售罄。今日（30日）環球宣布加開8場，門票將於11月8日起於城市售票網公開發售(不設售票處及自助售票機售票)。

學友演唱會宣布加開8場。（IG圖片）

學友演唱會日期加場日期為 : 2023年1 月 10、11、28、29、31 (8:00 pm)，2024 年 1月 1、3、4 日 (共8 場)，門票票價將分為$1280丶$980丶$580。

《張學友 60+巡迴演唱會》詳情

演出日期：2023 年 12 月 10、11、13、14、16、17、19、20、22、23、25、26、28、29、31 (8:00 pm)、2024 年1月 1、3、4日

地點：紅磡香港體育館

時間：8:15pm

票價：$1280/$980/$580

張學友早前開記者會時重提開騷期間耳水不平衡頭暈跌倒。（梁碧玲攝）

加場公開發售日期︰11月8日

電話訂購： 3166 1288

網上購票： 按此

取票時間： 每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天，攜帶用以購票的信用卡/扣賬卡到城市售票網售票處或自助售票機提取已購門票

歌神張學友相隔5年再開演唱會。（梁碧玲攝）

另外，張學友演唱會2023座位表仍未發布，大家可以先參考紅館三面台的座位表。