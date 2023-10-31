Neway冇得點唱陳奕迅張天賦MC歌曲？網民不滿MV竟變旅遊景點片

唱卡拉OK文化一早就是香港人熱門的娛樂勝地之一，至今仍然是不少人心目中的最佳娛樂場所。最近有網民在LIHKG討論區以「依家Neway唱K無陳奕迅」，引發網民熱烈討論，因而成為熱話之一！

最近有網民在LIHKG討論區以「依家Neway唱K無陳奕迅」。（陳順禎 攝）

引發網民熱烈討論，因而成為熱話之一！（LIHKG討論區截圖）

網民反擊其實陳奕迅舊歌都有得點唱

對此有網民第一時間表達不滿提出「不如直接摺X咗佢」，,而有部份網民留言反擊其實陳奕迅舊歌都有得點唱，並表示：「華星，英皇年代既歌有！」雖然陳奕迅的舊歌可以點唱，不過有網民不滿爆粗留言指：「依家on X先會去neway，以前五十幾頁果啲歌手，依家得返五十幾首，仲要全部唔知咩版本黎。旅遊景點片擺首歌入去。」

有部份網民留言反擊其實陳奕迅舊歌都有得唱！（LIHKG討論區截圖）

風景照片。（視覺中國）

網民指Neway攞唔到華納版權冇得點唱MC歌？

除了陳奕迅歌曲能否在Neway能點唱到掀起熱話之外，網民的留言卻意外討論另一位當紅的新世代歌手指：「攞唔到華納版權，連MC都冇，但係早幾個月去仲有《我的快樂時代》，《明年今日》嗰啲！」據知其實現時在Neway，MC張天賦的歌曲依然有得點唱，不過數量並不多，只不過是兩至三首歌曲而且。包括有古巨基與他合作的歌曲《自我安慰》及《老派約會之必要等》。

網民的留言指攞唔到華納版權，連MC 都冇！（LIHKG討論區截圖）