張敬軒出席新加坡音樂節萬人合唱 Show後跟歌迷「小慶功」

日前,張敬軒出發飛往新加坡參加亞洲最盛大的音樂節「One Love Asia Festival」,隨後便轉飛澳洲舉行「THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會.澳洲站」。軒仔扺達香港機場前,一眾fans早已守候,由於接近中午時份太陽猛烈,但一眾fans依然無懼高溫等候,認真有心,而出名錫fans的軒仔一到場落車後便立即多謝fans的支持,又逐一跟他們自拍傾偈。而日前在電話品牌活動上,跟軒仔扮電影《Titanic》場景的女fans亦有前來送機,當軒仔走到女fans前準備跟她自拍時,有人便「搞事」起來,立即播放《Titanic》的主題曲《My heart will go on》,軒仔聽到後便對着fans說:「Titanic呀,啊!你呀!」女fans問:「你唔認得呀?」軒仔即笑謂:「我記得呀!我一世都會記得呀!Titanic因為你而冇沉過。」

跟fans們一輀互動後,入閘前,軒仔跟fans們來張大合照,合照前,他將在fans群中的一張小摺櫈拿上手一起合照,「辛苦你哋呀,我想攞張櫈仔影相呀。」有歌迷問為甚麼拿着櫈拍照,軒仔說:「因為你哋辛苦囉,成日都拎住呢張嘢。」隨後又不忙調戲fans,「呢個仲可以睇埋你哋個pat pat size。」

音樂節上,軒仔一出場便以《Sweet Escape》炒熱氣氛,他坦言上次到新加坡已經是十多年前的事,作為音樂節上唯一一位廣東歌的代表,軒仔除了唱了多首國語作品如:《My Way》 、《過雲雨》、《無能為力》、《斷點》及《只是太愛你》,亦唱帶來不少廣東作品包括《騷靈情歌》、《Yes and No》、《櫻花樹下》,軒仔表示:「在過去的時間裏面,隨着韓國的音樂愈來愈發達,我們的華語歌,尤其是我們的廣東歌在市場上的market share好像是愈來愈小,但是我覺得廣東話也是我們華人當中最美妙的一種語言,所以還是希望夠在新加坡多多去推廣我們的廣東歌,我們有很多非常優秀的音樂人。」

在唱《櫻花樹下》時,由於室外氣溫太熱,軒仔最後亦忍不住脫下外套,全場歌迷頓時起哄尖叫;在唱出當晚最後一首歌《只是太愛你》時,全場近萬歌迷跟軒仔大合唱,氣氛超high。完show後,多年未有到新加坡的軒仔便趁機外出宵夜來個小慶功,期間有歌迷聞風而至,後來守候歌迷更多達百人,填飽肚後的軒仔亦十分識做,跟他們逐一合照。