陳奕迅續約環球唱片 新碟全由林家謙作曲

環球唱片於今日假澳門威尼劇場舉行陳奕迅最新專輯《 CHIN UP》 及續約環球唱片發佈會，邀請全亞洲傳媒及近千歌迷一同參予，慶祝雙方長達18年的攜手同行，寄願繼續開啟精彩紛呈的音樂篇章。

記者會於中午十二點開始，先是由培正小學的一班小朋友演繹Eason與環球18年合作中的金曲，繼而環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu），陳奕迅經紀人甘菁菁（Lisa Kan）及Eason，在現場近千名(媒體及歌迷)的見證下，與陳奕迅一同舉行了簡單而隆重而的簽約儀式。環球音樂公司多個主要國際市場的管理層包括：環球音樂東南亞首席執行官Calvin Wong、環球音樂新加坡總經理Alice Phyliss Kent、環球音樂馬來西亞董事總經理Kim Lim，環球音樂台灣董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁謝定原（William Hsieh）、環球音樂韓國國際流行音樂市場營銷負責人Claire Kim等，也齊聚澳門發布會現場，表達對陳奕迅的祝賀與支持，更送上一幅中國式的水墨畫，上面寫上「七百五十億」數字，這是Eason由簽約環球至今，數位平台上的串流累積播放率。

陳奕迅時隔五年推出的全新個人專輯《CHIN UP!》於10月27日正式發行，專輯收錄8首新作，全張專輯由林家謙作曲，編曲部分則由李榮浩、林家謙操刀。陳奕迅表示，希望通過這張專輯，為正在經歷人生跌宕起伏的人們注入能量與活力，鼓勵人們振作精神直面未來。這張專輯的先行曲之一《人啊人》（Homo Sapiens），這首歌早前已獲得了第34屆金曲獎最佳詞作者獎，在騰訊音樂集團主辦的第一屆浪潮音樂獎中更獲得“年度歌曲大獎”。