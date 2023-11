電音介紹｜《頭文字D》續作動畫《MF GHOST》重燃Eurobeat

最近觀看日本10月新番動畫之一《MF GHOST燃油車鬥魂》,當動畫的背景音樂響起,一種似曾相識的感覺便浮現。皆因它是《頭文字D》的續作,故事內容有所承接,因此插曲沿用《頭文字D》電視動畫常見的Eurobeat,主題曲是由芹澤優和MOTSU演繹的Eurobeat歌曲《Jungle Fire》。究竟這種歐洲的電子舞曲為何會在日本盛行﹖它竟然衍生出港人也熟悉的日本舞曲文化?

Eurobeat就是《頭文字D》的音樂

要簡單形容Eurobeat,它就是《頭文字D》動畫的音樂,或者著名成人電影製造商Tokyo Hot的主題音樂。音樂速度較快,擁有Four-on-the-floor鼓點,配上Eurobeat標誌性的Synth Riff構建旋律,整體氣氛較為愉快。從《頭文字D》電視動畫第一季使用Eurobeat至今已有二十多年,雖然它已稱不上主流音樂,但由於相關的Meme在網上出現,令Eurobeat在坊間持續流傳。

《頭文字D》是重越秀一的漫畫作品,自1995年開始連載,講述主角藤原拓海如何用一輪送豆腐的AE86征戰關東山路。1998年第一季電視動畫推出,插曲用上大量Eurobeat,令兩者密不可分。

其中一首流傳度高的《Déjà vu》出現在第二季藤原拓海與秋山涉的對決中,拓海在看似不可能的彎道超車的瞬間,《Déjà vu》便隨之奏起,熱血感十足。根據網民的記憶,這首歌自此便沒有再在動畫中出現,但這短短的一幕已令歌曲成為經典。現在只要在網上搜尋「Déjà vu Meme」,你便能找到大量影片。這些Meme都是圍繞當一個載具或物體進入飄移狀態時,尤其是意外失速或失去控制時,音樂便隨之而來,一句「Déjà vu」的歌詞充滿意境,令人哭笑不得。

Eurobeat的歐洲基因

1979年美國經歷了Disco Demolition Night,一夜間改變了美國的Disco生態,但在80年代的歐洲,Disco音樂仍然盛行,Italo Disco便是其中之一。歐洲地區尤其是意大利的製作人受美國Disco影響下,運用電子鼓、合成器和人聲編碼器等,為Disco添上科幻、未來和太空感。歌曲旋律易記,歌詞以愛情為主,歌手亦以充滿意大利口音的英語獻唱,形成獨有的Disco風格。當時的德國音樂廠牌ZYX Music因應市場需要,將這類音樂取命為Italo Disco。

ZYX Music由Bernhard Mikulski於1971年成立,自今成為著名獨立音樂廠牌。1983年被視為歐陸舞曲的高峰期,為了市場推廣需要,Bernhard Mikulski便將當時在歐洲,尤其是意大利,流行的舞曲取命為Italo Disco。該年 ZYX Music開始推出《The Best of Italo Disco》系列合輯。

有趣的是Italo Disco在意大利本土稱不上受歡迎的音樂,當地人仍然崇尚英美音樂。但有說法指,由於80年代意大利是英國人渡假勝地之一,在假期接觸過Italo Disco後,一些英國音樂人便將Italo Disco引入英國重現那份渡假感,開展了英國地下Italo Disco市場。

英國三人製作組合SAW由Mike Stock、Matt Aitken和Pete Waterman組成,他們吸收了Italo Disco、hi-NRG和Motown等音樂後,製作出大熱作品包括Dead Or Alive的《You Spin Me Round (Like a Record)》。歌曲登上Billboard排行榜第一位,被形容為富濃厚歐洲拍子(European Beat)的音樂,成為早期Eurobeat的例子。

英國三人製作組合SAW由Mike Stock、Matt Aitken和Pete Waterman組成,過去為無數歌手製作過一首又一首大熱作品,包括Rick Astley的《Never Gonna Give You Up》和Kylie Minogue的《I Should Be So Lucky》,令歐陸舞曲進入80年代的日本Disco。

除了Dead Or Alive,SAW亦為Kylie Minogue製作過多首冠軍作品,以及為Rick Astley製作風靡至今的名曲《Never Gonna Give You Up》。這些歌曲皆登上英國單曲榜,及後傳至日本成為日本Disco常播歌曲,日本音樂人亦進行翻唱,歐陸舞曲正式登陸日本。

日本Eurobeat和Avex的誕生

Eurobeat在日本得以發揚光大,松浦勝人可謂功不可沒。他是日本知名音樂集團Avex的創辦人,在1988年成立Avex前是唱片店店主,經常為店舖搜羅嶄新的音樂。Eurobeat吸引了松浦勝人的注意,起初他直接銷售未經授權的Eurobeat合輯,後來受到相關唱片公司和音樂人的抗議下,松浦勝人正式成立Avex集團,循合法途經獲得Eurobeat的音樂並在日本發售。這舉動不但成為日本Eurobeat興起的轉捩點,亦促成了今天知名的日本唱片集團Avex的誕生。

松浦勝人創立了日本知名音樂集團Avex,是最早在日本推動Eurobeat的人物之一。在日本流行樂壇上,Avex曾捧紅安室奈美惠、濱崎步和倖田來未,當中濱崎步曾與松浦勝人相戀。

至今為Avex供應最多Eurobeat音樂的製作人,便是來自意大利的Dave Rodgers。Dave Rodgers在1980年與友人組成Italo Disco組合Aleph,1985年的作品《Fly To Me》在世界各地的成績不俗,當中包括日本,讓Dave Rodgers與Aleph得到在日本巡演的機會,與 Kylie Minogue和Mandy Smith等共享舞台,他在1989年和1991年亦先後回到日本巡演,可見他在日本的受歡迎程度。

意大利音樂人Dave Rodgers被喻為「Eurobeat之父」,創作超過2500首歌曲,他的Eurobeat作品尤其在1985至2002年期間風靡日本。知名歌曲包括《Take Me Higher》和《Déjà vu》等,他至今仍持續推出Eurobeat新作,並重製昔日經典。

Made in Italy的日本Eurobeat

在1990年,Dave Rodgers與友人創立音樂廠牌A Beat C,並開始與松浦勝人的Avex展開合作。俗稱SEB的傳奇Eurobeat合輯《Super Eurobeat》便在該年正式誕生,直至2020年,30年間一共推出了250張《Super Eurobeat》系列的合輯,無數歌曲均來自Dave Rodgers的創作。

Avex員工回憶說高峰時期一年共推出50首作品,接近一星期一首歌。而Dave Rodgers亦說高峰時期他的公司一個月製作18至24首歌曲,大部份均供應給Avex的《Super Eurobeat》合輯,令Avex成為Eurobeat在日本的重要推手,Dave Rodgers亦獲得「Eurobeat之父」的稱號。由於Eurobeat擁有與J-pop類似的歌曲結構,令該系列合輯一度成為日本的暢銷音樂。「Made in Italy,sold in Japan」正正是Eurobeat的寫照。

三波Eurobeat熱潮

第一波的Eurobeat熱潮透過Disco廣泛傳播,第二波熱潮的攻略地則由90年代的Disco轉至J-pop市場。由Dave Rodgers創作的《Take Me Higher》在1996年推出,歌曲被挑選成超人迪加的主題曲,亦成為男子偶像組合V6的成名曲之一。1998年《頭文字D》第一季動畫正式開播,當中使用大量Eurobeat作為插曲,包括Dave Rodgers另一知名作品《Space Boy》,令Eurobeat打入更大的市場。

第三波Eurobeat熱潮與Para Para舞蹈有著莫大關係。先回到80年代的第一波熱潮,當時不少夜店均把Eurobeat納入播放清單中,一些夜店更聘請排舞師,在晚上登場教授顧客各種配合Eurobeat的舞蹈,成為早期出現的Para Para。90年代日本泡沫經濟爆破,部份夜店面臨破產,剩下的夜店則繼續研發各種新的Para Para舞蹈動作,加上《Super Eurobeat》的合輯出現,還有Avex的Para Para舞蹈動作教學DVD推出,令Eurobeat文化得以持續。

木村拓哉令Para Para進入全盛時期

1999年,木村拓哉出演電視節目《SMAP x SMAP》,他在節目中隨著歌曲《Night of Fire》大跳Para Para,令Eurobeat進入第三波熱潮。高中女生在涉谷街頭跳Para Para,米奇老鼠跳Para Para亦把此音樂和舞蹈帶進幼稚園,電視節目亦充斥相關舞蹈,令日本進入全國Para Para時期。

木村拓哉在1999年出演《SMAP x SMAP》電視節目大跳Para Para,此舉一直被認為是掀起90年代末至千禧年代初Eurobeat熱潮的主要原因。

Avex亦藉此為旗下歌手例如濱崎步推出Super Eurobeat Remix專輯,同步把Eurobeat透過J-pop市場散播。2001年由郭富城和張栢芝主演的《芭啦芭啦櫻之花》在香港上映,主題曲《Para Para Sakura》亦在香港熱播,令香港人對Para Para舞蹈和Eurobeat亦不會陌生。

2023年的Eurobeat

縱觀今天的Eurobeat市場,Avex轉為推出年度新曲加精選Eurobeat合輯,其他廠牌例如Delta Music Industry持續推出《Eurobeat Masters》系列合輯,為市場供應此類音樂。雖然Eurobeat和Para Para的熱度已大不如前,但《MF GHOST燃油車鬥魂》的開播令Eurobeat再次在動畫作品中登場,相信勾起不少觀眾的回憶。剛過去的8月,知名Eurobeat音樂人Manuel Caramori逝世,其著名歌曲《Gas Gas Gas》亦被重新提及。

在近年的復古熱潮中,Citypop首當其衝,Y2K熱潮緊隨其後。對於同樣活躍於千禧年代的Eurobeat能否乘勢進入第四波熱潮,仍有待觀察。但若你想尋找更多舊年代的日本音樂,不妨給Eurobeat一個機會。

