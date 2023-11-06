Beanies第三首派台新歌《十二變》 預祝成團一周年

來自「陳輝陽 x 女聲合唱」的Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡，五人今年組成為新晉唱作女子組合「Beanies」簽約本地公司YHYS 6243旗下，繼2月情人節推出首支派台作品《公主抱》、8月第二首派台作品《最佳女團友》後，第三首全新派台歌曲《十二變》於日前正式上架。

今次由成員Winky擔任作曲，首次邀請大熱女填詞人王樂儀及著名監製何秉舜合作，以《十二變》歌詞代表着Beanies出道後的成長，由五個個體的人生融為一團，以不同性格成為追夢伙伴，建立團魂，跨過障礙，一步一步走到現在。還有一個多月便踏入2024年，面對着更多個十二，Beanies會繼續披上勇氣的風衣，創造更多無限可能。

相距上一首歌曲《最佳女團友》只得三個月時間，Beanies趕緊推出新歌《十二變》，是因為預祝成團一周年，為了好好紀念這個日子，便努力趕製。另外，Beanies五位成員分別將手提電話內十二個月拍過的影片，剪輯成Vlog作為過去一年的全紀錄，將很多對Beanies重要的moment、搞笑的短片及成員們的黑圖放在一起，既溫馨又感動，笑中有淚。

Beanies在成為獨立唱作組合的過程中遇過不少難關，幸好五位成員團結一心將問題一一解決！短短一年，像噴上「成長催化劑」，大家也作出了不少的改變。

【Jaime學識了愛自己】

2023年，對Jaime來說是個豐收年，同時，經歷了不少，令自己有所改變，「簡單講下自己有咩改變（由淺入深），頭髮長咗、kiki（貓貓）大個咗及多咗四個契媽，kiki 同我似樣咗、自己彩色咗（不過最鍾意仍然係黑白灰），身體好咗、同Beanies一齊開心咗、愛自己多咗好多。」Jaime表示所有改變都是好的改變，有些經歷會將棱角磨滅，不過，她認為保持一點稜角是一件好事。

【Geor找到想要的快樂】

剛踏入25歲的Geor指過去的12個月，覺得自己比以前更 Young，「由自己出歌組成 Beanies，到Beanies 出歌每一日都充滿挑戰，最大嘅變化除咗係酒量勁咗/肥咗6kg/頭髮短咗之外，我好似『 找到了想要的快樂？ 』，《十二變》Visualizer 就好似呢12個月嘅走馬燈一樣，望住我哋一齊經歷咗咁多，不斷拆彈拆彈再拆彈，有笑有淚，都幾感動。」Geor希望繼續跟4位戰友一齊『 尋找新世界是我生存意義 』，多多指教。

【Kay由空姐到裸辭入團】

Kay 在這一年不停問自己有甚麼改變，發覺身體由好差變好，生浩由平靜變成刺激，但又充滿住迷惘同不安，本身是空姐的她，由comfort zone自由自在飛了8年的地方，毅然裸辭一齊去做 Beanies，Kay說：「經濟上、心靈上其實好大壓力，好記得佢哋嗰陣成日同我傾，又比 suggestion 話我可以做咩咩咩頂住檔先。雖然一開頭好多嘢發生，但日日同佢哋一齊做拆彈專家又好開心，每次都喺佢哋身上學到好多嘢。」就如Kay所言，甚麽都還未夠也不要緊，只要繼續努力，相信自己可以作出改變，有限可成無限。

【Chiutung由黑色變粉紅】

Chiutung回望返一年前的自己，發現自己有很大的轉變，特別是估不到黑色都有變成粉紅色的一日！「我曾經以為改變便會失去自己，但原來接受變化不等於扭曲自己，只是轉了一個方式展現同一個我。」

【Winky變得外向】

Winky自言組成了Beanies，一起打造了三首歌，快樂不知時日過，相處之間太多樂趣，不知不覺間，令自己有所改變，「我本身比較內向，同佢哋一齊之後，由好少嘢講嘅小朋友，變為一個多咗少少嘢講嘅小朋友。」

【acoustic與原野交集的郊外busking】

另外，Beanies昨日在adidas邀請下，在郊外與樂迷近距離接觸的《adiClub Getaway 野外祭》，大自然下的戶外音樂聚會​，一支結他伴奏下唱了5首歌，包括《公主抱》、《最佳女團友》、《十二變》、《女校男生》及《Have a nice day》，acoustic與原野交集的busking，別有一番味道。