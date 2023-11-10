張學友演唱會2023｜終極加開6場11.16公售　訂票攻略+門票連結

歌神張學友相隔5年，宣布於12月假紅館舉行18場橫跨聖誕節的世界巡迴演唱會香港站《張學友 60+巡迴演唱會》，由於反應熱烈門票已經火速售罄。今日（10日）環球宣布最後加開6場，門票將於11月16日起於城市售票網公開發售(不設售票處及自助售票機售票)。

今日（10日）環球宣布租後加開6場，門票將於11月16日起於城市售票網公開發售。

學友演唱會加開最後6場，加場日期為2024 年1 月 6, 7, 9, 10, 12, 13日，門票票價將分為$1280丶$980丶$580。

《張學友 60+巡迴演唱會》詳情

演出日期：2023 年 12 月 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 (8:00pm), 2024 年1月1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13日

地點：紅磡香港體育館

時間：8:15pm

票價：$1280/$980/$580

張學友早前開記者會時重提開騷期間耳水不平衡頭暈跌倒。（梁碧玲攝）

加場公開發售日期︰11月16日

電話訂購： 3166 1288

網上購票： 按此

取票時間： 每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天，攜帶用以購票的信用卡/扣賬卡到城市售票網售票處或自助售票機提取已購門票

歌神張學友相隔5年再開演唱會。（梁碧玲攝）

另外，張學友演唱會2023座位表仍未發布，大家可以先參考紅館三面台的座位表。