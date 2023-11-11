楊千嬅國語單曲《未晚》全球發行 任賢齊助陣再度飾演螢幕戀人

楊千嬅最近推出新國語歌《未晚》，MV 同第上線，當中邀請了好朋友任賢齊客串演出，歌曲更被舒淇擔演的最新電影揀選為電影主題曲，不久就會於電影院中聽到。

《未晚》這首歌，寫歌到錄音到完成，經歷了四年時間，歌曲是寫的是一個人，一日仍有心跳，一日也機會尚在，對任何事的追求，其實都「未晚」。簡單的詞卻非常打動人心，不少歌迷聽了歌之後都留言指歌曲讓他們很感動。而對千嬅自己而言，這首歌是一個神奇的禮物，因為她從未求歌，歌自己上門，第一次聽旋率已經讓她落下淚水，那一年她曾經想過放棄，對前景極度迷惘，不知自己的事業還有否將來，《未晚》就出現鼓勵她，什麼只要仍有心跳，什麼時侯也不會晚，想做便應該繼續做下去。

千嬅謂，「嗰年疫情我去了北京工作，朋友介紹朋友之下，認識了這首歌的作曲人劉胡軼老師，他突然說想送首歌給我，我當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令整個世界動彈不得， 根本沒想過錄歌，可以說心態很灰，失去鬥志，到劉胡軼老師真的把歌送來，我一聽旋率，就已經感動到落淚，他又的特意同我傾左幾個鐘頭，了解我當時的心情，想法....當他交上歌詞之日，我又再崩澮大哭，因為沒想到他找人填出如此簡單動人又有力的歌詞，歌名還叫: 未晚。我同自己講，既然『未晚』...好，做人要重新振，好！錄左首歌佢！」

「錄呢首歌，我學到，做人真係唔駛咁執著，每首歌都有佢條命。一切個天自會有安排，首歌係四年間，不停修改重錄，又經歷疫情，當中發生很多很多事，如果四年前錄好，我估我係唱唔出今日首歌嗰份感覺，個天係要等到我經歷了很多事，先體會到個份「未晚精神」，先唱到個種感覺。我依家可以好肯定咁同大家分享，世上係冇枉過嘅時間，所有你經歷緊嘅事，都唔會係白廢， 最後都會化成禮物回送番比你。當你經歷一些事，明白了一些人生道理，渡過某些難關，跨過困景，個種幸福感，就係never too late 、呢個就係所謂的「未晚」。就算你以為同個世界走失，再迷惘，只要重有心跳都唔好放棄， 原來真係所有都《未晚》。呢首歌無論放係人生任何咩階段咩年齡都適合，希望感動到我同時，亦鼓勵到多些朋友，領悟到《未晚》的道理。」

講到邀請小齊做MV嘉賓，千嬅謂又係未晚啦，就係錄完再錄，搞左好內，就剛好同小齊不約而同都係長沙工作，先邀請到小齊拍MV，如果心急推出，就一定夾唔到時間，冇小齊客串啦。而早前小齊又飛了去武漢擔任她《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》的特別嘉賓，千嬅表示，「係演藝旅途上面，我經歷過唔同的高低起跌，感恩能夠走到依家，感恩身邊仍然遇到好多真心好朋友。同小齊認識差不多20年，雖然我哋唔係常常會見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可，都會仗義答應，亦從不會多問，工作上有問題，佢都願意慷慨坦誠地分享，佢對身邊一起工作的伙伴，猶如家人一樣，有佢係到，就會感覺到一份溫暖同安全感，真係好多謝佢！」