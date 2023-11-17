黎明演唱會｜親自回應坐低唱快歌　說出大道理獲掌聲︰你都可以㗎

一連十場《Leon 黎明紅館演唱會 2023》已正式啟動，首場演出圓滿成功。一眾樂迷對Leon今次的演唱會內容編排及歌單都報以極佳迴響，大讚巨型激光天幕震憾視覺觀感，同時亦成為打卡點，不少樂迷將手機「低炒」，以激光天幕作為背照自拍。同時，對於今次歌單都非常喜愛，皆因樂迷們對 Leon 的歌曲都十分熟悉，即時產生共鳴感。



今次巨型激光天幕，成為不少觀眾的打卡點。（大會提供）

Leon今次個唱坐定定唱快歌，成為話題之一。（大會提供）

另一個熱話就是 Leon演唱《聽身體唱歌》時，全程坐住唱，而舞蹈員就落力跳。屏幕上可愛兔仔都不禁要問 Leon，為何不跳舞？Leon︰「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業Dancer跳，我都係專心唱歌。」兔仔再問︰「你連 bom 唧兩下都唔識咩?」Leon笑說︰「呢兩下我識呀，但唔可以不停 bom 唧 bom 唧嘛！」

Leon自言跳舞唔好睇，所以留畀Dancer跳。（大會提供）

呢日即興跳埋，誠意十足。（大會提供）

說時更即時示範，雙手郁動一下，笑說︰「唱歌算啦！有人話 Leon 坐響度唱快歌，你都可以㗎！啱時間啱感覺就得，我做返我擅長嘅嘢。」觀眾們都拍手歡呼支持。 不過當演唱《Sugar in the Marmalade》時，都有跟着跳，觀眾隨即尖叫！現場歡呼聲震天。Leon 自己也忍不住笑出來，現場一片歡樂氣氛。

今之個唱，視覺效果一流。（大會提供）

今次演唱會，黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再次以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》，由何秉舜擔任製作人與編曲，林日曦填詞、WE5作曲，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時得到心靈慰藉。詞作通過遊戲的隱喻，描繪了人生面臨的種種選擇與轉折，宛若聆聽一場真實的「人生遊戲」，每一局遊戲的起承轉合或許總會伴隨著辛酸，但也有反轉命運、逆轉人生的時刻。Leon期盼讓聽者在疲憊的時候能透過這首歌曲找到持續前行的力量。