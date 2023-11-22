COLLAR新團歌Marf曲髮造型驚艷　Ivy期待年尾頒獎禮竟因為叉燒？

女團COLLAR繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日（21日）推出了年度第四首團歌《Atypical》，為了這首年度總結的團歌，邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖早前在IG率先曝光新造型，網民都讚靚女，其中Marf以長曲髮上陣，極度驚艷有新鮮感，第一眼完全認唔出。而Ivy在MV中的「眼鏡娘」造型也獲讚性感。

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今次7位成員除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容更是破天荒地豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，其中Candy與Winka更獻出了第一次，體會騎巨型道具馬及室內拍攝落雨鏡頭。新歌歌名《Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役嘅社會裡，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR在現實生活中有什麼Atypical行為，Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」

今次MV拍足廿幾個鐘！

作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，個布置非常靚，我覺得好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素），估唔到今次真係有機會試騎馬。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。

7位成員很喜歡今次新歌的車廂場景。

騎馬對Candy和Winka來說都極之深刻。

為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入專業，問到拍攝過程中可有趣事發生，Winka笑說：「一直都冇諗過有宵夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食返嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂拍攝。」

COLLAR邀請了韓國排舞導師來港為新歌排舞。

提到即將踏入年底，COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知COLLAR可會感到壓力，Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加party，而Marf指十分期待可以在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的After Party，Marf指：「Ivy好期待去After Party度食嘢！」Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」