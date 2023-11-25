哈雷戴維森120香港音樂節銷情理想 Taeyang ，Loren有份表演

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120香港音樂節》，演出名單驚喜停不了，12月1日的 K-pop Party 便包括了Jessica 鄭秀妍、Dreamcatcher、Haha、Leo、 B.I 和 Jessi 扈賢珠 + Kaola，表演時間由晚上 7 時至 11 時； 12月2日的 Local Band Party 則包括了 Hardpack、Yellow ! 野佬、Josie & The Uni Boys 何超與海膽仔、Dear Jane、太極樂隊、Kolor 、LMF 大懶堂及黃貫中，暖場歌手包括吳浩康、鍾楚翹、Pam Chung 及布志綸，由中午 3 時左右 Rock 到晚上接近 11 時；而 12 月3 日的 Super Party 更演出名字更厲害，包括 Jasmine Yen 甄濟如、Loren 、J. Sheon 、金鐘國、Nene 鄭乃馨 和 Taeyang 太陽，暖場名字為新晉四人女子組合 SPIRAL，由傍晚 6 時唱至晚上11 時。

日前主辦單位聯同大會顧問李丞責博士及副召集人劉倩婷，再加上有份參與演出的太極樂隊，歌手吳浩康和 Pam Chung ，一起身穿官方Tee，預早為今次音樂節進行拜神儀式，大家誠心上香，預祝事事順利。據大會透露，今次音樂會門票已所餘無幾，為免向隅，請從速到 KKTIX 或大麥網購買，而除了已公布的嘉賓名字外，大會仍在等待數個巨星神秘嘉賓回覆檔期能否參與，待一確實便會儘早通知大家。大會也特別安排了不少福利包括歌手親筆簽名海報給入場觀眾，作為答謝他們對今次音樂節的支持，當中有些更是大家也意想不到的超級福利；而限量週邊產品也必須入場後才能買到，部份產品更是全球只在西九竹翠公園才有提供。合作夥伴 Harley Davidson 亦將在場內安排 6 部限量生產的電單車，讓大家一邊所賞歌手表演，一邊拍照打咭。